Ministr Šebestyán odvolal celou radu Vinařského fondu. Kontrola odhalila neoprávněné podpory za miliony
Všech 11 členů Rady Vinařského fondu končí. Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) je odvolal po kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu, který zjistil opakované porušování předpisů, střet zájmů i neoprávněně vyplacené podpory za 12,4 milionu korun. Ministerstvo chystá také změny ve fungování fondu a jeho podpůrných programech.
Ministr zemědělství Martin Šebestyán odvolal všech 11 členů Rady Vinařského fondu kvůli pochybením, která odhalil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Fond podle kontrolorů opakovaně porušoval předpisy a pravidla poskytování podpor, úřad zjistil také střet zájmů. Šebestyán novinářům řekl, že zjištění nejsou přijatelná a bylo potřeba vyvodit důsledky.
"Zprávu NKÚ jsem prostudoval, respektuji její výstupy i s vědomím, že tam jsou technické body, které právní oddělení Vinařského fondu, za mě oprávněně, rozporuje. Postoj pana ministra je legitimní a vnímám to jako příležitost k aktualizaci vnitřních procesů Vinařského fondu, které jsou po přibližně 30 letech zkostnatělé a samotné vinaře staví do nešťastné situace," uvedl prezident Svazu vinařů a dosavadní místopředseda Rady Vinařského fondu Martin Chlad.
Podobně se vyjádřila i mediální zástupkyně Unie vinařů Michaela Šetelík. "Rozhodnutí samozřejmě respektujeme a věříme, že nové nastavení přispěje k zefektivnění vnitřních procesů," uvedla Šetelík. Unii vinařů, která sdružuje největší tuzemské producenty vína, v radě zastupuje marketingový ředitel skupiny Bohemia Sekt Martin Fousek.
Rodinné vztahy
Další z radních, Rastislav Janovíček, který v radě zastupuje mimo jiné Sdružení slováckých vinařů a VOC Bzenec, označil některá zjištění NKÚ za oprávněná, za nešťastný označil způsob komunikace. "Způsob prezentace zjištění je hodně zkreslený pohled na výsledek té kontroly, který vypadá daleko hůř, než jaký podle mého mínění je," řekl ČTK Janovíček. Také on dodal, že své odvolání respektuje.
Kontrolní úřad dospěl k závěru, že šest z 11 členů Rady Vinařského fondu neoznámilo svůj vztah k žadatelům o podporu, přestože působili v jejich statutárních a kolektivních orgánech.
Vedení fondu již dříve uvedlo, že bez ohledu na své výhrady k výtkám NKÚ připravuje konkrétní nápravná opatření. "Patří mezi ně zejména úprava jednacího řádu Rady Vinařského fondu, která má posílit pravidla pro předcházení střetu zájmů. Dále posilujeme kontroly podpořených projektů přímo na místě a důslednější vyhodnocování přínosů poskytovaných podpor," uvedla rada fondu v pondělí.
Podpory bez měřitelných výsledků
Kontrola se zaměřila na podporu vinařství a vinohradnictví v letech 2023 až 2025. NKÚ prověřil 141 žádostí o podporu a zjistil, že cíle, očekávané přínosy ani výstupy projektů nebyly formulovány konkrétně a měřitelně. U kontrolovaných žádostí tak chybělo jasné vymezení toho, čeho mají projekty dosáhnout a podle čeho lze jejich výsledky posoudit.
Nedostatky se podle úřadu týkaly také samotného prověřování žádostí a následných vyúčtování. Fond je řádně nekontroloval, a neodhalil tak pochybení, kvůli nimž neměl podporu vyplatit. Podle NKÚ tímto způsobem neoprávněně poskytl celkem 12,4 milionu korun.
Ministerstvo změní pravidla i programy
Odvoláním celé rady zásah ministerstva nekončí. Úřad chce upravit fungování fondu tak, aby byl vyloučen střet zájmů, na který kontrola upozornila. Změny se mají dotknout také podpůrných programů. Konkrétní podobu těchto úprav dodaná zpráva neuvádí.