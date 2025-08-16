Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Mette Frederiksenová: Netanjahu se stal problémem

Mette Frederiksenová: Netanjahu se stal problémem

Dánská premiérka Mette Frederiksenová
ČTK
ČTK
ČTK

Dánská premiérka Mette Frederiksenová uvedla, že se izraelský premiér Benjamin Netanjahu stal problémem a že se bude snažit vyvíjet tlak na Izrael kvůli válce, kterou židovský stát vede v Pásmu Gazy. Dánsko aktuálně předsedá Evropské unii. Napsal o tom zpravodajský server The Times of Israel (ToI).

„Netanjahu je nyní sám problém,“ uvedla Frederiksenová v rozhovoru s deníkem Jyllands-Posten. Dodala, že Izrael zašel příliš daleko.

Frederiksenová humanitární situaci v Pásmu Gazy a nový plán výstavby židovských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu označila za „naprosto otřesnou katastrofu“. „Jsme jednou ze zemí, které chtějí zvýšit tlak na Izrael, ale dosud jsme nezískali podporu členů EU,“ dodala. Zmínila přitom možné sankce proti Izraeli, osadníkům či členům izraelské vlády.

„Nic předem nevylučujeme. Stejně jako v případě Ruska navrhujeme sankce tak, aby cílily tam, kde věříme, že budou mít největší účinek,“ napsala Frederiksenová. Dánsko není mezi zeměmi, které oznámily, že hodlají uznat palestinský stát.

Německý kancléř Friedrich Merz

Merz čelí kritice od spolustraníků za pozastavení dodávek zbraní Izraeli

Politika

Německý kancléř Friedrich Merz hájí rozhodnutí, že Německo do odvolání neschválí žádný další vývoz zbraní do Izraele, které by mohly být použity ve válce v Pásmu Gazy. Kritiku si za něj vysloužil nejen od izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ale i z vlastní konzervativní unie CDU/CSU. Kancléře naopak podpořila koaliční sociální demokracie (SPD).

ČTK

Přečíst článek

Jednání v Kataru konečnou dohodu o Gaze nepřinesla

Financial Times: Vůči Palestincům svět selhal

Názory

Když Izrael ofenzivu zahájil, většina světa stála při zemi otřesené hrůzným útokem palestinského hnutí Hamás ze 7. října 2023, při němž bylo zavražděno 1 200 lidí. Mnohé státy podpořily právo Izraele na sebeobranu. Izraelská vojenská odpověď však už dávno překročila veškeré meze přiměřenosti, píše vlivný deník Financial Times v komentáři redakce.

nst

Přečíst článek

Související

Mohlo by vás zajímat

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump
Aktualizováno

Trump opustil Aljašku s „prázdnýma rukama“, summit byl vítězstvím Putina, uvádí média

Politika

ČTK

Přečíst článek
Umělecký koncept vozítka, které na Měsíci používala posádka lodi Apollo15 v roce 1971.

Navrhněte kola pro Měsíc, vyzývá NASA. Nenápadný půvab: vítěz utratí víc, než může získat

Enjoy

Josef Tuček

Přečíst článek
Aktualizováno

Nejlepší sazba na spořicím účtu bez omezení vkladu stále začíná trojkou

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek
Doporučujeme