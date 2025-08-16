Mette Frederiksenová: Netanjahu se stal problémem
Dánská premiérka Mette Frederiksenová uvedla, že se izraelský premiér Benjamin Netanjahu stal problémem a že se bude snažit vyvíjet tlak na Izrael kvůli válce, kterou židovský stát vede v Pásmu Gazy. Dánsko aktuálně předsedá Evropské unii. Napsal o tom zpravodajský server The Times of Israel (ToI).
„Netanjahu je nyní sám problém,“ uvedla Frederiksenová v rozhovoru s deníkem Jyllands-Posten. Dodala, že Izrael zašel příliš daleko.
Frederiksenová humanitární situaci v Pásmu Gazy a nový plán výstavby židovských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu označila za „naprosto otřesnou katastrofu“. „Jsme jednou ze zemí, které chtějí zvýšit tlak na Izrael, ale dosud jsme nezískali podporu členů EU,“ dodala. Zmínila přitom možné sankce proti Izraeli, osadníkům či členům izraelské vlády.
„Nic předem nevylučujeme. Stejně jako v případě Ruska navrhujeme sankce tak, aby cílily tam, kde věříme, že budou mít největší účinek,“ napsala Frederiksenová. Dánsko není mezi zeměmi, které oznámily, že hodlají uznat palestinský stát.
