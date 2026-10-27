Klempíř vyhodil exředitele ČT Dvořáka. Rozdělil je spor o hospodaření fondu
Ministr kultury Oto Klempíř odvolává bývalého šéfa České televize Petra Dvořáka z čela představenstva Státního fondu audiovize. Důvodem je podle ministra rozdílný pohled na hospodaření fondu a nedostatečná spolupráce při hledání úspor. Spor se vyhrotil poté, co vláda neschválila rozpočet fondu na rok 2027 a Klempíř požadoval snížit plánovanou podporu audiovize zhruba o 400 milionů korun.
Ministerstvo kultury odvolává Petra Dvořáka z čela představenstva Státního fondu audiovize. Bývalý generální ředitel České televize se do funkce dostal v červnu 2025 ještě za vlády Petra Fialy. Podle současného ministra kultury Oty Klempíře je důvodem rozdílný pohled na hospodaření fondu a nedostatečná součinnost při hledání úspor. Dvořák uvedl, že návrh rozpočtu audiovize na rok 2027 je zbrklý a neprodiskutovaný.
Napětí mezi ministerstvem a vedením fondu se vyhrotilo kolem rozpočtu na rok 2027. Vláda jej minulý týden neschválila a Klempíř následně požadoval snížení plánované podpory audiovize přibližně o 400 milionů korun. Představenstvo fondu s tím nesouhlasilo a trvá na částce 787,5 milionu korun, kterou schválilo už v září.
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„Místo odborného dialogu personální čistka“
„Návrh, který neodpovídá aktuální platné legislativě, který je zbrklý a nediskutovaný, ukazuje, s jakým respektem ministerstvo kultury přistupuje k segmentu audiovize,“ uvedl Dvořák. Dodal, že rozhodnutí o odvolání bere na vědomí. „Nejsem jím zaskočen ani překvapen. O tom, že tento krok ministr chystá, mě informoval po telefonu dnes odpoledne,“ vysvětlil.
Bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS) označil odvolání Petra Dvořáka za destrukci české kultury a audiovize v plném proudu. „Ministr Klempíř odvolal Petra Dvořáka z čela představenstva Státního fondu audiovize. Nepřekvapivě poté, co představenstvo odmítlo nesmyslné a nezákonné ministrovy požadavky na drastické škrty. Místo odborného dialogu personální čistka,“ napsal na síti X.
🚨⚠️ Destrukce české kultury a audiovize v plném proudu. Ministr Klempíř odvolal Petra Dvořáka z čela představenstva Státního fondu audiovize. Nepřekvapivě poté, co představenstvo odmítlo nesmyslné a nezákonné ministrovy požadavky na drastické škrty. Místo odborného dialogu personální čistka. ‼️ Oto Klempíř se od Martiny Šimkovičové učí opravdu rychle a Česko se vydává rázným krokem na Východ. ‼️ Ve čtvrtek na zasedání výboru pro média a kulturu budu chtít od ministra Klempíře jasné vysvětlení. Česká kultura si zaslouží odpovědi, ne čistky.— Martin Baxa (@MartinBaxa2) October 27, 2026
Pokud se nový rozpočet nepodaří přijmout do konce roku, fond přejde do rozpočtového provizoria. Každý měsíc by pak mohl čerpat maximálně jednu dvanáctinu prostředků podle letošního schváleného rozpočtu.
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Klempíř zároveň uklidňuje filmový sektor, že provizorium samo o sobě neznamená rušení plánovaných dotačních výzev ani krácení podpory audiovizuální tvorby. Podle ministra má fond přijmout úsporná opatření zejména ve vlastním provozu.
Ohroženy podle něj nejsou ani už přidělené filmové pobídky. Ministerstvo má k dispozici přehled závazků fondu pro roky 2026 až 2028 v celkovém objemu zhruba 3,5 miliardy korun a s těmito alokacemi dál počítá. Rozpočtové provizorium může podle Klempíře ovlivnit harmonogram výplat, nikoli už přiznané nároky.
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