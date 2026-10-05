AI míří do škol, učitelé zůstanou. Babiš jim slibuje plat 75 tisíc
Umělá inteligence bude běžnou součástí pracovního života, dobrého učitele ale podle premiéra Andreje Babiše nenahradí. Vláda ANO, SPD a Motoristů zároveň slibuje pedagogům výrazně vyšší výdělky. Do roku 2029 chce dostat průměrný učitelský plat na 75 tisíc korun, začínající učitelé by měli brát 50 tisíc.
Dobrého učitele nenahradí žádná technologie, aplikace ani umělá inteligence. Učitel nepředává dětem jen znalosti, ale učí je také přemýšlet, pracovat či například nést odpovědnost. Na akci u příležitosti Světového dne učitelů to v pondělí řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Chtěl by, aby stát vytvořil učitelům podmínky, ve kterých se mohou soustředit především na kvalitní výuku a práci s dětmi.
Učitelé mají podle Babiše právo očekávat, že budou mít stabilní, důstojné a předvídatelné podmínky. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) připomněl závazek vlády zvýšit platy učitelů.
Vláda slibuje učitelům průměrný plat 75 tisíc
Vláda ANO, SPD a Motoristů chce do roku 2029 dosáhnout průměrného platu učitele ve výši 75 tisíc korun. Nástupní plat učitele by měl na konci volebního období činit 50 tisíc korun, vyplývá z programového prohlášení vlády. Plaga zopakoval, že závazek platí a že ho vláda splní.
Ministr školství Robert Plaga chce zvýšit platy učitelů. Chce je dotlačit na 130 procent průměrné mzdy. Je to téma omleté, každý ministr školství chtěl přidávat učitelům. Je to závazek letitý, stále nenaplněný. Vláda nyní opět slibuje.
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Ministr školství Robert Plaga chce zvýšit platy učitelů. Chce je dotlačit na 130 procent průměrné mzdy. Je to téma omleté, každý ministr školství chtěl přidávat učitelům. Je to závazek letitý, stále nenaplněný. Vláda nyní opět slibuje.
Podle zákona by učitelé v Česku měli brát v průměru 130 procent průměrné hrubé mzdy. Pro letošek se částka vypočítává z průměrné mzdy roku 2024, která podle Českého statistického úřadu činila 45 899 korun. Loni dostávali učitelé včetně vedoucích pracovníků průměrný hrubý měsíční plat 53 346 korun. Meziročně jim stoupl o 5,7 procenta, dostávali tak asi 108,4 procenta loňské průměrné hrubé mzdy.
Babiš: AI učitele nenahradí
Školy musí být podle Babiše místem, kde děti získávají skutečné znalosti a dovednosti pro život. Potřeba je podle něj kvalitní výuka matematiky, cizích jazyků či přírodovědných a technických předmětů.
„Musíme děti připravit i na svět, ve kterém bude umělá inteligence běžnou součástí práce. Současně je ale musíme naučit tomu, co za ně žádná technologie neudělá. Samostatně myslet, rozlišovat pravdivé informace od nepravdivých, rozhodovat se a nést za svá rozhodnutí odpovědnost. Právě v tom bude úloha učitele stále důležitější,“ řekl Babiš.
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Prázdniny se chýlí k radosti rodičů ke konci. Příští školní rok nastoupí do škol podle odhadu ministerstva školství asi 115 tisíc nových žáků, o tři tisíce méně než loni. Ministr školství Plaga, jelikož se blíží komunální volby, prohlásil, že chce pro učitele sehnat více peněz. 75 tisíc korun měsíčně. Jenže, koho budou učitelé za pár let učit?