Žila s tyranem a napsala o tom knihu. Terapie pomáhá, vzkazuje obětem násilí Věra Stejskalová

Přibližně každá třetí žena v Česku má zkušenost s některou z forem násilí, ukazují české i mezinárodní studie. Statistika je o to děsivější, že ve většině případů dochází k násilí mezi partnery a dalšími blízkými osobami žijícími ve společné domácnosti. Oběti navíc svoji situaci často skrývají a jen opravdu zřídka vyhledají pomoc. O své zkušenosti s psychickým a fyzickým týráním ze strany partnera promluvila v pořadu Eva Talks Věra Stejskalová. „Fyzické násilí přebolí rychle, ale zpracovat to psychické trvá dlouho. Mě pomohla až psychoterapie,“ říká mladá, krásná a profesně úspěšná žena, která o svém životě s násilníkem vydala také knihu.

„Nechci, aby se lidé styděli za to, že zažili domácí násilí“, říká Věra v pořadu Eva Talks moderátorky Evy Čerešňákové. Svou otevřenou knižní zpovědí chce proto bořit některé ve společnosti zažité předsudky a odsudky. „Mnoho lidí si například myslí, že psychoterapie je něco fuj. Že k psychologům chodí jen ti slabí. Ale tak to opravdu není,“ říká.

Psychoterapie pomáhá

V toxickém partnerském vztahu žila Věra 2,5 roku. Další tři roky po rozchodu jí trvalo, než vyhledala pomoc psychoterapeutky. „Kdybych mohla vrátit čas, šla bych na terapii okamžitě,“ dodává.

K terapii se Věra odhodlala až s příchodem covidu. Hodinová online setkání s terapeutkou jednou za dva týdny jí dodala odvahu jít „s kůží na trh“. Svůj příběh popisuje v knize Co by bylo, kdybych se přestala bát? Oběti domácího násilí zažívají strach, stud a trpí ztrátou sebevědomí. Byl to i její případ.

„Rodičům jsem o každodenním teroru, co jsem ve vztahu zažívala, neřekla. Měla jsem pocit, že to, co se mi děje, si zasloužím, protože jsem prostě hrozný člověk. Sama jsem tomu uvěřila,“ vypráví o snaze jejího tehdejšího partnera mít nad ní absolutní kontrolu.

Co jí dodalo odvahu vztah ukončit a co radí ženám, které jsou uvězněné v podobně toxickém vztahu? Podívejte se na novou epizodu pořadu Eva Talks s Věrou Stejskalovou v úvodu článku nebo si ji poslechněte na všech podcastových platformách.

