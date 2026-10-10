Jana Bollen z Unilever: Ani mladé Češky se necítí krásné
České dívky by obětovaly část inteligence i rok života za to, aby měly ideální vzhled. Z průzkumu o sebedůvěře mladé generace žen vyšly alarmující výsledky. Brand manažerka společnosti Unilever Jana Bollen v podcastu newstream Kód: Longevity vysvětluje souvislosti Projektu sebedůvěry.
Pouze dvě procenta českých žen o sobě prohlásí, že jsou krásné – a ve věkové skupině do 26 let je to dokonce čistá nula. Alarmující data z průzkumu agentury Ipsos pro značku Dove odhalují hlubokou krizi sebevědomí, kterou umocňují algoritmy sociálních sítí i nastupující generativní umělá inteligence.
V podcastu Kód: Longevity popisuje v rozhovoru s moderátorkou Evou Čerešňákovou Jana Bollen, Brand Experience Lead společnosti Unilever, jak propojuje technické know-how z výzkumu a vývoje s etickou brandovou strategií a jak chce byznys navrátit k vnitřnímu vnímání hodnoty.
Společnost se podle Bollen ocitla v pasti vnějšího posuzování, kdy je krása redukována na vizuální parametry, výšku či tvar těla. Tento tlak zásadně zesílil s příchodem sociálních sítí a algoritmů nabízejících nedosažitelný digitální ideál.
Z rozsáhlého průzkumu agentury Ipsos na vzorku více než 500 respondentek vyplynulo dále, že 25 procent mladých žen (1 ze 4) by bylo ochotno obětovat rok svého života za získání ideálního vzhledu a téměř sedm procent žen (1 ze 14) by vyměnilo čtvrtinu své inteligence za atraktivnější zevnějšek.
„To, že mezi dívkami do 26 let vyšla čistá nula procent, je tragické. Ukazuje to, jak hluboce máme vštěpenou externí definici krásy,“ upozorňuje Bollen. Poukazuje přitom na smutný paradox: „Ženy by byly ochotné vyměnit rok života – který by mohl být rokem prvního zamilování, těhotenství nebo prvních měsíců s miminkem – za pomíjivou vnější formu.“
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Reakcí na prohlubující se krizi je nejen nová kampaň Dove s názvem „Krása je pocit“, ale především striktní etické závazky v komunikaci. Unilever se veřejně zavázal, že v propagačních materiálech značky Dove nebude využívat generativní umělou inteligenci k úpravám či vytváření lidských těl a obličejů.
„AI čerpá ze stávajících dat a ještě více šponuje nerealistické standardy. Pro nás je klíčové stát si za tím, že v reklamách ukazujeme reálné ženy běžné populace,“ zdůrazňuje Bollen s tím, že značka na tuto filozofii navazuje již od legendární kampaně za reálnou krásu spuštěné před dvaceti lety.
Předcházet psychickým problémům mladé generace se Unilever snaží přímo na školách v rámci Dove Projektu sebedůvěry. V České republice spolupracuje se Slow Tech Institutem na tématech digitálního zdraví, na Slovensku pak s odbornicí na mentální wellbeing MUDr. Antalovou. Jen za poslední půlrok prošlo edukačními workshopy zaměřenými na kritické vnímání sociálních sítí přes tři tisíce dětí v ČR a SR.
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Cesta Jany Bollen k vedení značkových strategií nevedla přes tradiční reklamní agentury, ale přes vědecké laboratoře. Do nadnárodního koncernu Unilever nastoupila v roce 2018 jako specialistka výzkumu a vývoje (R&D Specialist) v divizi Beauty and Personal Care, kde se zaměřovala na produktové formulace, patenty a technologické inovace.
Praxe z vývoje produktů jí dala analytický nadhled nad tím, jak se z vědeckého konceptu stává reálný produkt pro více než 3,4 miliardy lidí, kteří značky Unileveru denně využívají. „Právě v R&D jsem získala pevný základ v porozumění tomu, jak se z nápadu stává produkt se skutečným přínosem.
Dnes v brandových rolích propojuji technické know-how s potřebami trhu a spotřebitelů,“ vysvětluje Bollen, která dnes na českém a slovenském trhu zastřešuje mimo jiné kategorii deodorantů Dove a lokální aktivity sociálních projektů.
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Klíč k nápravě leží v rodině a změně vnitřního dialogu
A co s dívkami nešťastnými ze svého vzhledu? Podle globálních psychologických studií začínají děti vnímat sebepojetí a samomluvu svých rodičů už ve věku tří let. Pokud rodiče před dětmi negativně hodnotí vlastní postavu, děti tento vzorec chování automaticky přejímají.
Cestou z bludného kruhu je podle Jany Bollen posun od vnějšího hodnocení k funkčnosti a vnitřním hodnotám: zaměřit se při hodnocení sebe sama na charakterové vlastnosti, laskavost či dovednosti a uvědomit si, co pro nás tělo dělá – že nám umožňuje sportovat, pracovat, obejmout blízké nebo dát život.
A také digitální detox: Omezit konstantní sledování vlastního odrazu v zrcadlech a na displejích při online schůzkách či pořizování fotografií.
Veškeré edukační metodiky, brožury a návody pro učitele i rodiče zpřístupňuje projekt na portálu projektsebeduvery.cz.
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Newstream TV
Býval vrcholovým sportovcem, nyní je i koučem. Vymyslel pravidlo záchranné masky v letadle: „Když nastane v letadle krize, komu nasadíte masku jako první? Sobě, nebo dítěti? Sobě. Protože bez vás to dítě nepřežije. V leadershipu je to stejné. Pokud se manažer zničí a zanedbá vlastní mentální a fyzickou hygienu, stane se pro svou firmu i rodinu nefunkčním," říká v podcastu Kód: Longevity David Huf.