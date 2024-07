Stanislav Šulc: Šok! Ministr Bek chce zavést povinnou angličtinu už v první třídě

Ano, je to skutečně šok, že v roce 2024 ministr školství teprve zvažuje, že by se v českých školách měla angličtina zavést povinně již v první třídě. Angličtina měla být povinná nejpozději od roku 2000 a dneska by Česko vypadalo o poznání jinak, než jak vypadá.

Reklama

Začnu krátkým příběhem. Na výletě v Nizozemsku jsem se bavil s jednou dámou v relativně pokročilém věku. Ptala se mě, proč z naší skupiny mluví anglicky jen pár lidí a ani u nich to nestojí za nic (mě nevyjímaje). Ptala se mě solidní angličtinou s běžným germánským přízvukem, přesto se považovala za člověka, který mluví anglicky skvěle. Řekl jsem jí, že se u nás anglicky učí jen někdo, což ji vyděsilo. A pak mi řekla, že Nizozemsko je malá země, a tak se všichni musí učit alespoň dva, lépe tři světové jazyky, aby mohli uspět. Na to jsem neměl co říct, protože Češi si myslí pravý opak.

Nyní se aktuální ministr školství rozhodl, že nás trochu přiblíží k Nizozemsku. Chce totiž navrhnout, že se všechny děti při nástupu na základní školu budou učit anglicky (tedy ne, že dostanou na výběr z pěti jazyků). A druhý jazyk budou mít povinně od šesté třídy.

Bravo! chtělo by se zvolat. Kdyby ovšem byl rok 2000 a ne rok 2024. Takhle se dá snad jen povzdychnout No konečně.

Kolik jazyků umíš...

Češi si rádi hýčkají svou češtinu a neméně rádi šermují idiomy, které prokazují lidovou moudrost. Jedním z nich, který však od lidových guru v posledních letech moc často neslýcháme, je ten, že kolik jazyků umíme, tolikrát jsme člověkem. Ačkoli to je trochu nepochopitelný blábol, jednu podstatnou věc postihuje skvěle – kolik jazyků umíme, s tolika zdroji umíme pracovat. A to je v současném světě k nezaplacení.

Reklama

Můžeme se koukat přímo do původních studií a zpravodajských serverů a nemusíme být odkázáni na to, co nám kdo do češtiny přechroustá. Ono se pak najednou ukazuje, že Německo opravdu není tak absurdní země, jak se tu mnozí snaží vykreslovat, nebo že střety mezi levicí a pravicí v USA a ve Velké Británii jsou například daleko méně vyostřené, než se z kotliny zdá.

Dobrý začátek

Samozřejmě technologie umožňují si mnohé doplnit, i když člověk neumí daný jazyk stoprocentně. Ale o to vlastně nikdy nikomu nešlo, tedy kromě učitelů na základkách, jejichž přístup v prvních dvou dekádách po listopadu 1989 spolehlivě zabíjel chuť a touhu se cizí jazyky učit.

Jenomže i technologie mají své limity. Tedy alespoň prozatím. A bohužel, stejně jako pro Nizozemce, také pro Čechy bude platit, že tu budou limity déle než pro větší jazyky. Čeština nikoho na světě nezajímá. Je to hezké, ale k ničemu, proto zrovna do této oblasti rozhodně žádná velká technologická společnost peníze nikdy nenasype, aby si lidé mohli užít krásy děl Boženy Němcové.

A tak nám ještě stále nezbývá než se učit cizí jazyky. Jinak hrozí, že se budeme nadále marginalizovat, náš vliv, již dnes nepodstatný, se bude nadále zmenšovat. Jestli se tomu máme nějak vyhnout, povinná angličtina od první třídy je docela dobrý start.