Michal Nosek: Stát se nad erotickými službami pohoršuje. Pak si řekne o podíl
Český stát má k prostituci pozoruhodný vztah. Jako povolání ji neumí pořádně uchopit, jako zdroj příjmů už ano. Sexuálním pracovnicím nevystaví živnostenské oprávnění, zato jim dokáže vystavit daňový účet. Morální rozpaky končí tam, kde začíná příjem státního rozpočtu.
Ústavní soud odmítl stížnosti ženy, které finanční úřady zpětně vyměřily za roky 2013 a 2014 na daních dohromady přes 1,8 milionu korun. Potvrdil tak závěr Nejvyššího správního soudu, že i příjmy z dobrovolné prostituce podléhají zdanění. Debata o společenské přijatelnosti může pokračovat. Platební údaje už jsou však připravené.
Živnost vám nedáme. Přiznání podejte
Nejdřív jeden důležitý detail. Dobrovolné poskytování sexuálních služeb mezi dospělými není v Česku samo o sobě trestné. Soud navíc vysvětlil, že zdanění těchto příjmů nebrání ani mezinárodní úmluva proti obchodu s lidmi a využívání prostituce.
Amerického rappera a podnikatele v hudebním průmyslu Seana „Diddyho“ Combse dnes poslal soud na čtyři roky a dva měsíce do vězení v případu týkajícím se organizování prostituce. Informuje o tom agentura AP. Porota ho ve velmi sledované kauze shledala vinným už v červenci a hrozil mu více než desetiletý trest odnětí svobody.
Rapper Diddy jde na více než čtyři roky do vězení
Politika
Amerického rappera a podnikatele v hudebním průmyslu Seana „Diddyho“ Combse dnes poslal soud na čtyři roky a dva měsíce do vězení v případu týkajícím se organizování prostituce. Informuje o tom agentura AP. Porota ho ve velmi sledované kauze shledala vinným už v červenci a hrozil mu více než desetiletý trest odnětí svobody.
To ovšem neznamená, že si lze na živnostenském úřadě vzít pořadové číslo a ohlásit obor „sexuální služby“. Živnostenský zákon ze svého režimu tyto služby výslovně vylučuje. Prostituci tedy jako živnost nezaregistrujete.
A samotná registrace k dani z příjmů fyzických osob? Registrační povinnost poplatníků byla od ledna 2024 zrušena. Případná povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň tím ovšem nezmizela. Zmizel jen jeden administrativní krok. Stát odpustil registraci, nikoli daň. Tak se zrodila pozoruhodná legislativní elegance. Registrovat se nemusíte, peníze ale v každém případě pošlete. Ovšem, kdo by platil dobrovolně daně když žije mimo systém?
Ve hře je spropitné a EET
A dál. Co když zákazník ještě něco přihodí nad rámec smluvní ceny? Dýško se nedaní, bude však v tomto případě věta „to si nechte navíc“ pokynem také pro finanční úřad? Pak by se totiž zrodil pozoruhodný obchodní model. Sex za korunu, zbytek z čiré vděčnosti.
Kauza Jeffreyho Epsteina vrhá světlo na tucty bohatých a vlivných, od finančníků, přes umělce a vědce až po vrcholné politiky. Dokumenty otevírají průhled do světa, kde vládnou jiná pravidla a jiné standardy. Za peníze lze koupit téměř všechno, ostatní si vybudovali reflex dívat se vedle. Chapadla sahají do vlád, globálních firem i královských rodin. Náš systém – politika i ekonomika – dost možná stojí na prohnilých základech.
Karel Pučelík: Epsteinova kauza ukazuje zkorumpovanost bohatých a vlivných
Názory
Kauza Jeffreyho Epsteina vrhá světlo na tucty bohatých a vlivných, od finančníků, přes umělce a vědce až po vrcholné politiky. Dokumenty otevírají průhled do světa, kde vládnou jiná pravidla a jiné standardy. Za peníze lze koupit téměř všechno, ostatní si vybudovali reflex dívat se vedle. Chapadla sahají do vlád, globálních firem i královských rodin. Náš systém – politika i ekonomika – dost možná stojí na prohnilých základech.
Samotné zdanění není žádný skandál. Mnohem zajímavější bude sledovat, jak se stát postaví k původu peněz, až je utratí. Už se těším na cedule na opravených školách a školkách: „Zrekonstruováno z peněz vybraných na dani z prostituce.“
Starosta přestřihne pásku, fotograf zachytí novou fasádu a v projevu zazní poděkování všem, kdo se o projekt zasloužili. Taková cedule je samozřejmě nadsázka. A právě v tom je ale pointa. Při výběru daní stát původ příjmu pečlivě zkoumá. Při slavnostním otevírání školky už vystačí s důstojným označením veřejné prostředky.
Pohledávka místo uznání
Skutečný problém tedy není, že stát chce daň. Problém je, pokud tím jeho zájem končí. Jestliže dokáže lidem v sexuálních službách vysvětlit jejich finanční povinnosti, měl by se stejnou energií řešit také jejich bezpečnost, možnost oznámit násilí a srozumitelná pravidla. Ochrana před násilím totiž náleží i lidem, jejichž způsob obživy se politikům nehodí do rodinného alba. Finanční správa tak v této kauze udělala svou práci. Politici by si ale neměli plést vybranou daň s vyřešeným problémem.