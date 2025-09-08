Trump musí zaplatit miliardy novinářce, kterou měl znásilnit
Odvolací soud ve Spojených státech odmítl zrušit verdikt, podle kterého musí americký prezident Donald Trump jako odškodnění za pomluvu zaplatit novinářce Jean Carrollové 83 milionů dolarů (1,7 miliardy korun). Informovala o tom americká média. Soud nařídil Trumpovi zaplatit odškodné v lednu 2024, Trump se proti verdiktu odvolal, soud ale dřívější verdikt potvrdil. Trump novinářku pomlouval, že je lhářka, když jej Carrollová obvinila, že ji sexuálně zneužil.
Trump podle stanice CNBC argumentoval tím, že původní rozsudek byl nepřiměřený a rovněž neplatný vzhledem k rozhodnutí Nejvyššího soudu o jeho rozšířené prezidentské imunitě. Podle odvolacího soudu však prezident neuvedl žádné důvody, které by vyžadovaly verdikt měnit. Odvolací soud dále konstatoval, že nižší federální soud nepochybil a že odškodnění je spravedlivé a přiměřené.
Agentura AP upřesnila, že výše odškodnění činí 83,3 milionů dolarů. Dále poznamenala, že v jiném procesu soud Carrollové jako odškodnění za sexuální napadení a za pomluvu přiřknul pět milionů dolarů (104 milionů korun).
Někdejší sloupkařka časopisu Elle požadovala odškodné kvůli tomu, že Trump v červnu 2019 popřel, že ji v polovině 90. let sexuálně zneužil v šatně obchodního domu na Manhattanu. Trump v procesu před loňským verdiktem uvedl, že stojí za svou dřívější výpovědí, že Carrollovou nezneužil. Předloni v květnu ale porota v odděleném občanskoprávním sporu dospěla k závěru, že Trump novinářku před lety sexuálně zneužil a následně ji pomluvil, když její tvrzení označil za podvod.
