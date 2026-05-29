Tlustí lidé neradi kupují oblečení. Ozempic a spol. to vyléčí
Co nás čeká za rok? Nikdo neví. Civilizace se láme, končí zavedené pořádky, AI číhá za rohem - a v našem počítači. Nastupuje nová éra a to, co přinese, je zatím ve hvězdách. Nový seriál Terezy Zavadilové s názvem Civilizační deník chce být takovým průhledem do budoucnosti: trendy, vztahy, události, bity a byty, co formují svět, ve kterém budeme žít.
Léky na hubnutí GLP-1, prodávané například pod názvy Ozempic či Mounjaro, přinášejí nečekané konsekvence do reálného byznysu. Například do retailu. Zatímco výrobci cukrovinek, alkoholu a ultrazpracovaných potravin si rvou vlasy nad padajícími tržbami a snaží se zákazníky oblbnout alespoň nálepkami „protein“ (spolu s peptidy velký módní trend), řetězce s oblečením otevírají šampus. Ukazuje se, zatím v Americe, že lidé, co ztratili přebytečná kila, se konečně rádi vidí v zrcadlech zkušebních kabinek.
Takže, obézní zákazníci, kteří kupovali velikosti 4XL a 5XL v tmavých barvách a ve specializovaných obchodech zaměřených na nadměrné velikosti, míří do fancy prodejen obchodních domů Macy’s a Nordstrom - a odnášejí si světlé oblečení vytoužených, a konečně dosažených, menších velikostí. Čeká se, že se peníze přesunou od skladkostí k fashion. Pro akcie těchto obchoďáků je to určitě dobrá zpráva. Pro ty, co jsou proti fast fashion, ne tak úplně.
Voda je jednou z nejzákladnějších látek pro fungování lidského organismu. Často se mluví o tom, že bychom měli víc pít, případně že dehydratace způsobuje bolest hlavy nebo únavu. Voda ale zasahuje prakticky do všech procesů v těle, od regulace teploty přes fungování mozku až po transport živin, hormonální signalizaci nebo práci buněk.
Biohacking: Pijete málo? I mírná dehydratace může rozhodit mozek i energii
Snaha o co nejdelší život (nesmrtelnost, možná?), a to celé ve zdraví a kráse, je prostě megatrendem poslední doby. Jak napovídá zájem o zmíněné léky na hubnutí, lidstvo se asi definitivně rozhodlo vyměnit vůli za chemii. Takový etalon biohackingu se odehrál před pár dny v Las Vegas, a sice první Enhanced Games, sportovní soutěž, která chce být protiváhou - možná budoucí náhradou? - tradičních, údajně nudných, olympiských her.
O deset let mladší?
Spoluzakadatelem je německý miliardář a biohacker Christian Angermayer. Ten si sám dává injekce léků na hubnutí, testosteronu a růstových hormonů. Když se chce cítit dobře ve společnosti, píchá si peptid oxytocin, který lékaři běžně používají k vyvolání porodu. Na soustředění si bere stimulant, normálně předepisovaný na spánkovou apnoe. Je mu 48 a prý vypadá o deset let mladší, no posuďte sami.
Angermayer je přítelem Petera Thiela, spoluzakladatele PayPalu, Palantiru, kamaráda Elona Muska a šedé eminence současné americké finanční i politické elity. Oba spojuje podobný životní styl: povařují se za libertariány, byť Thiel v poslední době trošku odplul do jiných vod, třeba svérázné podoby náboženství, mimochodem skvěle to ztvárnil South Park. Oba se otevřeně se hlásí k homosexualitě a mají rádi hezké věci a lidi. Thiel a jeho další konexe ze Silicon Valley i Bílého domu se proto blýskli jako sponzoři olympiády na steroidech. Včetně Donalda Trumpa mladšího.. A o co šlo? Myšlenkou her, kterým se přezdívá steroidové hry, je úplná absence antidopingových testů.
Na rozdíl od klasických olympijských her mohou sportovci, a je jim to dokonce doporučováno, používat látky zvyšující výkon (PEDs), jako jsou anabolické steroidy, růstové hormony nebo EPO. Podle komentátorů sportovci na steroidech zas takové zázraky nepřinesly. Mateřská společnost stojící za Enhanced Games vstoupila těsně před hrami - letos v květnu - na burzu s valuací kolem 1,2 miliardy dolarů. Cílem zakladatelů není jen pořádat show, ale pod touto značkou následně masově prodávat vlastní doplňky stravy, legální hormonální terapie a longevity produkty. Zatím to je fiasko, akcie po hrách spadly o 70 procent.
Pokud vám připadá, že část světa se už ocitla v budoucnosti a význam času se tak nějak podivně rozpil, nejste sami. Newyorská realitní kancelář Street Easy chce za dvacet let slavit výročí svého vzniku. Ano. Můžete si koupit vstupenky na tuhle oslavu do pěti restaurací, dvou divadel, kavárny a jógového studia. Respektive, mohli jste si to koupit, pokud jste byli minulý týden dostatečně rychlí.
Vstupenky se vyprodaly za hodinu. Šťastlivci dostali do mailu potvrzení ve znění: Vaše rezervace na rok 2046 je potvrzena. Ale vlastně proč ne. Můj děda si v 85 letech koupil pětiletý dluhopis. Přišlo mi to tehdy jako poněkud opovážlivý optimismus, ale možná právě proto se výplaty skutečně dožil. Welcome to the future.
