Kaufland ve Slivenci převzal ocenění Visa Czech Top Shop za duben
Vítězem dubnového kola soutěže Visa Czech Top Shop se stala prodejna Kaufland v ulici U Náhonu v pražském Slivenci. Porotu zaujala moderním prostředím, chytrými technologiemi i prací zaměstnanců. Díky vítězství se zařadila mezi finalisty, kteří budou bojovat o titul nejlepší kamenné prodejny roku 2026.
Vítězem dubnového kola soutěže Visa Czech Top Shop se stala prodejna Kaufland v pražském Slivenci, v ulici U Náhonu. Ocenění si převzal tým prodejny v čele s jejím ředitelem Martinem Léblem za účasti zástupců soutěže i partnerů projektu. Díky vítězství se prodejna zařadila mezi finalisty, kteří budou usilovat o titul nejlepší kamenné prodejny roku 2026.
Slavnostního předání ocenění se zúčastnili Petr Hauba ze společnosti Visa, Kateřina Lejčková z ČSOB, Markéta Němcová, managing partnerka soutěže Visa Czech Top Shop, Jana Lysáková, Retail Group Manager společnosti ATOZ Group, a zástupci oceněné prodejny Kaufland.
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Rok stará prodejna s moderními technologiemi
Prodejna ve Slivenci byla otevřena teprve před rokem. Zákazníci zde najdou moderní prostředí, přehledně uspořádaný prostor i technologie, které usnadňují každodenní nákup. Mezi nimi například chytrou váhu, která sama rozpozná druh ovoce nebo zeleniny, nebo automat na zpětný odběr plechovek a PET lahví.
„Ocenění nás velmi těší, zvlášť když je prodejna otevřená teprve rok. Máme zde řadu moderních řešení, ale ve skutečnosti je to hlavně o lidech. Právě naši zaměstnanci vytvářejí prostředí, díky kterému se k nám zákazníci rádi vracejí, a za to jim patří velké poděkování,“ uvedl ředitel prodejny Martin Lébl.
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Příjemný zákaznický zážitek
Podle Markéty Němcové zaujala prodejna porotu právě tím, jak dokáže propojit moderní koncept s kvalitním zákaznickým servisem.
„Kaufland ve Slivenci ukazuje, že i velkoformátová prodejna může nabídnout velmi příjemný a přehledný zákaznický zážitek. Porota ocenila nejen využití moderních technologií, ale také celkovou úroveň prostředí a práci zaměstnanců, kteří mají na výsledném dojmu zásadní podíl,“ uvedla.
Moderní koncept Kauflandu
Gratulaci vítězi připojil také Petr Hauba, Senior Account Executive společnosti Visa. Podle něj představuje slivenecká prodejna nejmodernější koncept, který Kaufland v současnosti rozvíjí.
„Je vidět, že se zde podařilo skloubit moderní technologie, kvalitní prostředí i potřeby zákazníků. Gratuluji k vítězství v dubnovém kole a držím palce ve finále,“ řekl.
K úspěchu prodejny pogratulovala také Kateřina Lejčková z ČSOB. „Přeji celému týmu hodně štěstí v celoročním finále a věřím, že naváže na svůj dosavadní úspěch,“ uvedla.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
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