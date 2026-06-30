Leo Express drží tržby nad miliardou, zisk mu ale klesl
Soukromý železniční dopravce Leo Express chce letos přepravit šest milionů cestujících. Pomoci mu mají nové mezinárodní trasy, včetně spojení do Frankfurtu a Varšavy. Loni však kvůli investicím do expanze vydělal méně než před rokem.
Společnost Leo Express v loňském roce utržila 1,03 miliardy korun, zatímco v roce 2024 měla tržby 1,02 miliardy korun. Čistý zisk dopravce klesl na 16,2 milionu korun z 43,5 milionu korun o rok dříve. Důvodem meziročního poklesu byly investice do příprav spuštění několika nových linek. Uvedl to mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.
Dopravce chce letos šest milionů cestujících
Letos za první čtvrtletí dopravce přepravil přes jeden milion cestujících, meziročně o čtyři procenta více. Loni s Leo Expressem jelo 4,57 milionu pasažérů, tedy proti roku 2024 o 19,2 procenta více.
„Z pohledu počtu cestujících jsme jedním z nejrychleji rostoucích dopravců ve střední Evropě. Vzhledem k rozšíření našich linek, například o právě spuštěnou trasu Přemyšl–Praha–Frankfurt, bychom do konce tohoto roku rádi dosáhli počtu šesti milionů přepravených cestujících,“ uvedl generální ředitel Leo Expressu Peter Köhler.
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Nová linka do Frankfurtu naráží v Polsku
Jezdit na této lince začal dopravce 25. června. Na polském úseku nyní nelze koupit jízdenky kvůli testu hospodářské vyváženosti v Polsku. „Obdrželi jsme dokument od UTK, tedy polského drážního úřadu, se kterým se nyní seznamujeme. Věříme, že se situace v Polsku brzy vyřeší,“ uvedl Sedlařík.
Cestující, kteří si pořídili jízdenky dříve, dopravce přepraví mezi Bohumínem a polsko-ukrajinskou hranicí autobusy. Na trase mezi Bohumínem a Frankfurtem vlak zastavuje například v Pardubicích, Praze či Děčíně.
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Český dopravce RegioJet ukončí 3. května působení na polské železnici na vnitrostátních spojích. Firma to zdůvodňuje tím, že na trhu podle ní nepanuje férové soutěžní prostředí. Zkušební provoz spustil dopravce mezi Krakovem a Varšavou loni v září a od 1. března začal jezdit v pravidelném provozu na této lince prodloužené až do Gdyně a na lince mezi Poznaní a Varšavou.
Expanzi komplikovaly starší vozy Talgo
Letos v březnu Leo Express spustil linku mezi Krakovem a Varšavou i mezinárodní spojení Praha–Krakov–Varšava a přidává další spoje. Na konci dubna začal jezdit mezi Prahou a Bratislavou přes Olomouc a Otrokovice a také mezi Prahou a Prešovem.
Start na těchto linkách zkomplikovaly problémy s více než třicet let starými vozy Talgo. Jednu ze souprav vyřadil v den zahájení provozu vandal, který kamenem rozbil okno. Druhou odstavil dopravce o dva dny později kvůli technickým problémům.
Od prosince přibude linka přes Plzeň do Německa
Od 13. prosince bude společnost provozovat linku Ex36 z Prahy přes Plzeň a Domažlice do Německa. Leo Express bude spoje provozovat pět let a nyní jedná s německým dopravcem, který jezdí na německé části trasy.
„Jednání úspěšně pokračují a počítáme, že brzy dospějeme k dohodě,“ sdělil Sedlařík. Na trase Praha–Mnichov pojede sedm párů spojů denně ve dvouhodinovém taktu a jeden pár spojů Praha–Plzeň–Praha.
Luxusní žluté autobusy Radima Jančury letos poprvé vyrazily do devíti destinací v Chorvatsku. Split, Trogir nebo Primošten. Při pohledu na rezervační systém firmy RegioJet je zřejmé, že autobusy jsou vesměs vyprodané. Za šestnáct hodin ne na sedačkách, ale v křeslech, s vodou a kávou zdarma. Dřív vypravoval Jančura do Chorvatska vlaky. Ale přišly výluky na železnici. „Kvůli výlukám jsme museli jezdit hrozně dlouhou trasu. Přestalo se to vyplácet, zrušili jsme to. Autobusy fungovaly vždycky,“ říká Jančura.
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Luxusní žluté autobusy Radima Jančury letos poprvé vyrazily do devíti destinací v Chorvatsku. Split, Trogir nebo Primošten. Při pohledu na rezervační systém firmy RegioJet je zřejmé, že autobusy jsou vesměs vyprodané. Za šestnáct hodin ne na sedačkách, ale v křeslech, s vodou a kávou zdarma. Dřív vypravoval Jančura do Chorvatska vlaky. Ale přišly výluky na železnici. „Kvůli výlukám jsme museli jezdit hrozně dlouhou trasu. Přestalo se to vyplácet, zrušili jsme to. Autobusy fungovaly vždycky,“ říká Jančura.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.