Čtvrtletní zisk Komerční banky spadl pod tři miliardy

Komerční bance klesl v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 21,3 procenta na 2,8 miliardy korun. Oznámila to banka.

Provozní zisk stoupl o 1,7 procenta na čtyři miliardy korun. Celkový objem úvěrů i vkladů meziročně vzrostl. Banka, jejímž většinovým vlastníkem je francouzská Société Générale, neauditované konsolidované výsledky zveřejnila na svém webu v pátek.

„Finanční výsledky za první čtvrtletí ukazují zlepšení na úrovni provozního zisku. V meziročním srovnání nám dynamicky rostly vklady i aktiva klientů ve správě, a vidíme rovněž pozitivní trend v úvěrování. Obzvláště mne těší, že zrychluje růst počtu klientů Komerční banky. Vykázaný pokles čistého zisku ovlivnila tvorba opravných položek v Q1, zatímco v prvním čtvrtletí loňského roku došlo k jejich rozpouštění,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka.

