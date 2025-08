Zemřel zakladatel The Moscow Times. Derk Sauer podlehl zraněním z plachetnice

Sauer, původem z Amsterdamu, se v roce 1989 přestěhoval do Sovětského svazu. V roce 1992 založil anglickojazyčné noviny The Moscow Times určené pro rostoucí komunitu přistěhovalců v Ruské federaci.

Zemřel nizozemský mediální podnikatel Derk Sauer, bylo mu 72 let. Podle The Moscow Times, které založil na začátku 90. let, o tom ve čtvrtek informovala jeho rodina. Podlehl zraněním, která utrpěl před měsícem při nehodě na plachetnici.

Sauer, původem z Amsterdamu, se v roce 1989 přestěhoval do Sovětského svazu. V roce 1992 založil anglickojazyčné noviny The Moscow Times určené pro rostoucí komunitu přistěhovalců v Ruské federaci. Pod jeho vedením si noviny, původně distribuované zdarma v hotelích či stanicích metra, získaly miliony čtenářů v Rusku i zahraničí.

Vedle toho ve stejném roce založil také společnost Independent Media. Ta následně vydávala ruské edice populárních západních magazínů, jako například Cosmopolitan, Playboy nebo Harper's Bazaar. V roce 1999 založil ruskojazyčný list a server Vedomosti zabývající se hospodářstvím a byznysem.

Po prodeji The Moscow Times v roce 2005 médium znovu zakoupil v roce 2017 a přesunul jeho vydávání do plně digitální podoby. Redakce se až do března 2022 nacházela v Moskvě, následně se musela kvůli ruské cenzuře v době války na Ukrajině přesunout do Amsterdamu, kde představuje jedno z center ruské nezávislé exilové žurnalistiky. Ruská generální prokuratura loni v létě označila The Moscow Times za nežádoucí organizaci.