Novým šéfem crowdfundingové platformy Fingood se stal Petr Šaštinský

Generálním ředitelem crowdfundingové platformy Fingood je od 1. ledna letošního roku Petr Šaštinský (57). Dosavadní generální ředitel Vít Endler opouští po pěti letech výkonnou funkci, nicméně zůstává v pozici spolumajitele a investora platformy.

Šaštinský v minulosti mimo jiné působil čtyři roky jako generální ředitel skupiny Provident v ČR a na Slovensku, řídil rovněž leasingovou společnost GE Money Auto. Působil také v řadě manažerských pozic dalších leasingových a úvěrových společností v ČR i zahraničí.

„Tradiční bankovní domy nejsou ochotné financovat řadu zajímavých příležitostí. Pro Fingood je to velká šance, jak zaujmout investory i úvěrované firmy, a to rychle a bez zbytečné byrokracie,“ uvedl Šaštinský.

Fingood je jednou ze pěti českých platforem, které od České národní banky získaly evropskou crowdfundingovou licenci. Ta umožní expanzi do zahraničí, firma už zahájila kroky k rozšíření své působnosti. Fingood má na platformě více než 20 tisíc investorských účtů, průměrná měsíčně investovaná částka na jeden aktivní účet dosahuje 35 tisíc korun. Investoři dosud přes Fingood podpořili přes 540 projektů, celkový objem investic přesáhl tři miliardy korun.

