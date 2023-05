Čtyři uchazeči na nového prezidenta svazu průmyslu. Hlásí se i Mirek Topolánek

Už v polovině května, přesně 16., se koná valná hromada Svazu průmyslu a dopravy, na které bude zvolen nový prezident důležité organizace. Svaz průmyslu je mimo jiné členem tripartity, na které se debatuje například o růstu minimální mzdy a o dalších klíčových parametrech české ekonomiky. Svaz průmyslu také tradičně bývá silným partnerem vlády při zahraničních cestách.

Dosud je dlouholetým prezidentem svazu Jaroslav Hanák. Ten vede svaz od roku 2011, dvakrát obhájil svoji pozici ve vedení organizace. Nyní již nebude kandidovat. Podle informací newstream.cz se v úterý šestnáctého května utkají o vedení důležitého hybatele byznysové politiky v Česku čtyři kandidáti.

Bohdan Wojnar, bývalý člen představenstva Škody Auto, který byl ve firmě až do roku 2021 odpovědný za řízení lidských zdrojů. Poté ho v pozici vystřídala Maren Gräf.

Dalším kandidátem je dlouholetý viceprezident svazu Jan Rafaj, který je zároveň šéfem společnosti Residomo, která spravuje čtyřicet tisíc bytů, jež dříve patřily OKD. Před třemi lety firmu koupila švédská společnost Heimstaden.

Třetím kandidátem na šéfa svazu průmyslu je Miroslav Palát, aktuálně člen představenstva organizace. Palát je také prezidentem asociace dodavatelů zdravotnického materiálu do Česka. A čtvrtým, možná nejzajímavějším kandidátem na nového prezidenta, je bývalý premiér Mirek Topolánek. Ten svou kandidaturu ohlásil již před půl rokem s tím, že má jako bývalý premiér zkušenosti s jednáními tripartity.

