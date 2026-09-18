Legenda z Omahy odchází. Do čela Bershire Hathaway jde Warrenův syn
Legendární investor Warren Buffett odstupuje z funkce předsedy správní rady společnosti Berkshire Hathaway, kterou zastával od roku 1970. Šestadevadesátiletý miliardář zůstane členem správní rady a ponese titul čestného předsedy. Do čela rady nastoupí jeho syn Howard Buffett, zatímco každodenní řízení konglomerátu má už od začátku letošního roku na starosti generální ředitel Greg Abel.
Americký investor a filantrop Warren Buffett odstupuje z funkce předsedy správní rady společnosti Berkshire Hathaway, v níž působil nepřetržitě od roku 1970. Firma svého dlouholetého šéfa zároveň jmenovala čestným předsedou. Novým předsedou správní rady se stane Buffettův syn Howard. Americký finanční konglomerát o tom informoval v dnešní tiskové zprávě.
Buffett ani po odchodu z čela správní rady společnost zcela neopouští. Nadále zůstane jejím členem a bude Berkshire Hathaway poskytovat své zkušenosti a názory. Změna představuje další krok v dlouho připravovaném předávání vedení skupiny, kterou Buffett během několika desetiletí proměnil z upadající textilní firmy v jeden z největších a nejhodnotnějších podnikových konglomerátů na světě.
Problémy v segmentu luxusního zboží poslaly akcie francouzského konglomerátu LVMH dolů. A s nimi padá také hodnota majetku nejbohatšího Evropana a zakladatele LVMH Bernarda Arnaulta. Jeho majetek podle Bloombergu klesl na 143 miliard dolarů, čímž vypadl ze žebříčku deseti nejbohatších lidí světa. A ten se tak poprvé od roku 2012 stal čistě americkou záležitostí.
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Problémy v segmentu luxusního zboží poslaly akcie francouzského konglomerátu LVMH dolů. A s nimi padá také hodnota majetku nejbohatšího Evropana a zakladatele LVMH Bernarda Arnaulta. Jeho majetek podle Bloombergu klesl na 143 miliard dolarů, čímž vypadl ze žebříčku deseti nejbohatších lidí světa. A ten se tak poprvé od roku 2012 stal čistě americkou záležitostí.
Buffett převzal kontrolu nad Berkshire Hathaway v roce 1965 a předsedou její správní rady se stal o pět let později. Ve funkci tak strávil 56 let. Pod jeho vedením firma vybudovala rozsáhlé podnikatelské impérium zahrnující pojišťovnictví, energetiku, železniční dopravu, průmysl, maloobchod i velké akciové investice.
Řízení firmy už převzal Greg Abel
Buffett už na konci loňského roku opustil funkci generálního ředitele. Od 1. ledna 2026 jej v ní vystřídal jeho dlouholetý spolupracovník Greg Abel, kterého investoři považovali za Buffettova nástupce několik let.
Abel před svým jmenováním dohlížel na nepojišťovací aktivity Berkshire Hathaway. Do skupiny přišel na přelomu tisíciletí prostřednictvím energetické společnosti MidAmerican Energy, z níž později vznikla Berkshire Hathaway Energy. V roce 2018 se stal místopředsedou Berkshire odpovědným za nepojišťovací podniky.
Akciové trhy letos lámou rekordy, Warren Buffett ale před rostoucí euforií varuje. Podle legendárního investora stále více připomínají kasino, v němž dlouhodobé investování vytlačují opce, pákové fondy a spekulace kolem umělé inteligence. „Je těžké najít skutečně výhodné investice, když všichni dávají přednost hazardu,“ řekl serveru CNBC.
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Trhy
Akciové trhy letos lámou rekordy, Warren Buffett ale před rostoucí euforií varuje. Podle legendárního investora stále více připomínají kasino, v němž dlouhodobé investování vytlačují opce, pákové fondy a spekulace kolem umělé inteligence. „Je těžké najít skutečně výhodné investice, když všichni dávají přednost hazardu,“ řekl serveru CNBC.
Jako generální ředitel odpovídá Abel za každodenní chod konglomerátu, rozdělování kapitálu a další rozvoj jeho jednotlivých firem. Buffett už při oznámení svého odchodu z výkonné funkce uvedl, že konečné rozhodovací pravomoci budou náležet právě Abelovi.
Berkshire Hathaway pod novým vedením zachovává svůj silně decentralizovaný model. Manažeři jednotlivých společností mají při jejich řízení značnou samostatnost, zatímco centrála rozhoduje především o využití kapitálu, významných akvizicích a investiční strategii.
Howard Buffett má chránit firemní kulturu
Předsedou správní rady se stal Buffettův syn Howard Buffett, který je jejím členem od roku 1993. Jeho role má být nevýkonná a od každodenního řízení společnosti oddělená.
Howard Buffett se dlouhodobě věnuje především zemědělství a charitativní činnosti. Vede nadaci Howard G. Buffett Foundation, která podporuje zejména projekty zaměřené na potravinovou bezpečnost, řešení konfliktů a rozvoj zemědělství.
Warren Buffett už v minulosti naznačoval, že by se Howard mohl jednou stát nevýkonným předsedou správní rady. Jeho hlavním úkolem nemá být řízení jednotlivých podniků ani rozhodování o investicích, ale ochrana firemní kultury a hodnot, které jeho otec během desetiletí v Berkshire vybudoval.
Rozdělení pravomocí mezi Abela a Howarda Buffetta tak vytváří dvě samostatné role. Abel bude jako generální ředitel řídit podnikání a rozhodovat o využití kapitálu, zatímco Howard Buffett bude v čele správní rady dohlížet na zachování dlouhodobého směřování společnosti.
Z textilky vybudoval bilionový konglomerát
Berkshire Hathaway vlastní desítky podniků. Patří mezi ně pojišťovna Geico, železniční společnost BNSF, energetická skupina Berkshire Hathaway Energy nebo výrobce leteckých součástek Precision Castparts. Skupina působí také v maloobchodu, stavebnictví, logistice a spotřebním průmyslu.
Vedle přímo vlastněných firem spravuje Berkshire rozsáhlé portfolio veřejně obchodovaných akcií. Mezi její nejznámější investice patří podíly ve společnostech Apple, American Express, Coca-Cola a Bank of America.
Tržní hodnota Berkshire Hathaway se pohybuje kolem jednoho bilionu dolarů (přes 20 bilionů Kč). Buffettův způsob investování, založený na nákupu kvalitních podniků za přiměřenou cenu a jejich dlouhodobém držení, ovlivnil několik generací investorů.
Buffett, přezdívaný Věštec z Omahy, se stal rovněž jedním z nejvýznamnějších světových filantropů. Od roku 2006 věnoval na dobročinné účely akcie Berkshire Hathaway v hodnotě desítek miliard dolarů a zavázal se rozdělit převážnou část svého majetku na charitu. Spolu se zakladatelem Microsoftu Billem Gatesem a jeho tehdejší manželkou Melindou založil iniciativu Giving Pledge, jejíž členové slibují věnovat většinu svého majetku na dobročinné účely.
Odchodem z čela správní rady Buffett uzavírá další etapu postupné generační výměny. Jeho vliv na Berkshire Hathaway však vzhledem k členství ve správní radě, významnému akciovému podílu a titulu čestného předsedy nekončí. Agentura AP uvedla, že nadále zůstane firmě k dispozici se svými zkušenostmi a názory.
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