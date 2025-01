Stoupá podíl neziskovek, jimž peníze od dárců pokrývají nejméně čtvrtinu rozpočtu

Organizace se značkou spolehlivosti vykazují stabilnější dárcovské zázemí. Zatímco celkově došlo u téměř čtvrtiny respondentů k poklesu objemu soukromých darů, ve skupině držitelů značky to bylo pouze pět procent.

Reklama

Význam soukromých dárců pro financování neziskových organizací mírně narůstá. Ukázal to průzkum, který si nechala zpracovat Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) u společnosti Empirica. Zatímco v roce 2022 činil podíl organizací, u kterých pokrývaly soukromé dary alespoň čtvrtinu rozpočtu, 31 procent, v roce 2023 to bylo již 37 procent.

Výsledky průzkumu dnes prezentovali zástupci AVPO ČR na slavnostním předávání certifikátů Prověřená veřejně prospěšná organizace v pražském klubu Jazz Dock. Takzvanou značku spolehlivosti, která je spojena s důkladným auditem organizace, si přebralo sedm nových držitelů. Počet veřejně prospěšných organizací s touto značkou tak narostl na 42.

„V průzkumu jsme také posuzovali, zda jsou právě držitelé značky spolehlivosti úspěšnější v získávání soukromých dárců. Potvrdilo se, že organizace se značkou vykazují stabilnější dárcovské zázemí. Zatímco celkově došlo u téměř čtvrtiny respondentů k poklesu objemu soukromých darů, ve skupině držitelů značky to bylo pouze pět procent,“ říká k významu značky prezident AVPO ČR Marek Šedivý. Vidí za tím především fakt, že organizace se značkou spolehlivosti pracují transparentně, čímž si získávají a udržují své dárce. Značka spolehlivosti tedy plní svoji úlohu jak pro veřejně prospěšné organizace, tak pro dárce.

AVPO ČR značku spolehlivosti spravuje od roku 2014.

Reklama

Noví držitelé značky Prověřená veřejně prospěšná organizace za rok 2024

Farní charita Litomyšl. Již více než 30 let je největším poskytovatelem zdravotních a sociálních služeb v Litomyšli a okolí. Nabízí služby pro seniory, rodiny s dětmi a další potřebné a provozuje vlastní dobrovolnické centrum. V současné době je jejím největším projektem výstavba nové budovy pro pečovatelskou službu.

Již více než 30 let je největším poskytovatelem zdravotních a sociálních služeb v Litomyšli a okolí. Nabízí služby pro seniory, rodiny s dětmi a další potřebné a provozuje vlastní dobrovolnické centrum. V současné době je jejím největším projektem výstavba nové budovy pro pečovatelskou službu. Charita Beroun. Největší poskytovatel sociálních služeb na Berounsku. Mimo deseti registrovaných sociálních služeb provozuje dvě dětské skupiny, charitativní obchůdky, chráněnou šicí dílnu a každoročně pořádá řadu kulturních i sportovních akcí na podporu péče o potřebné. Její veřejná sbírka Dobrá vůle spolu s tradiční Tříkrálovou sbírkou pomáhá získávat prostředky pro péči a pomoc více než tisíci lidem.

Největší poskytovatel sociálních služeb na Berounsku. Mimo deseti registrovaných sociálních služeb provozuje dvě dětské skupiny, charitativní obchůdky, chráněnou šicí dílnu a každoročně pořádá řadu kulturních i sportovních akcí na podporu péče o potřebné. Její veřejná sbírka Dobrá vůle spolu s tradiční Tříkrálovou sbírkou pomáhá získávat prostředky pro péči a pomoc více než tisíci lidem. MCU KOLOSEUM, o.p.s. Obecně prospěšná společnost z Liberce, sociální podnik, zaměstnavatel na chráněném trhu práce a také již 24 let registrovaná sociální služba terénní osobní asistence. Koloseum Liberec má škálu dalších činností, jako je výroba a rozvoz obědů, provoz bistra a cateringu, zemních prací. Dále pronajímá vlastní kulturněspolečenské prostory až pro 600 návštěvníků, má chráněné dílny a cestovní agenturu. To vše pod jednou střechou s téměř 70 zaměstnanci v Liberci-Pavlovicích.

Obecně prospěšná společnost z Liberce, sociální podnik, zaměstnavatel na chráněném trhu práce a také již 24 let registrovaná sociální služba terénní osobní asistence. Koloseum Liberec má škálu dalších činností, jako je výroba a rozvoz obědů, provoz bistra a cateringu, zemních prací. Dále pronajímá vlastní kulturněspolečenské prostory až pro 600 návštěvníků, má chráněné dílny a cestovní agenturu. To vše pod jednou střechou s téměř 70 zaměstnanci v Liberci-Pavlovicích. Okamžik, z.ú. Již 25 let v Okamžik, z.ú. usilují o to, aby život lidí se zrakovým postižením byl kvalitnější. Pomáhají jim, aby mohli žít plnohodnotný a samostatný život. Provozují největší dobrovolnické centrum pomoci nevidomým, poskytují odborné sociální poradenství a podporu při ztrátě zraku, organizují pomoc nevidomým rodičům při vzdělávání jejich dětí a v rámci Centra aktivního života pořádají pro lidi se zrakovým postižením jednorázové i pravidelné vzdělávací akce, volnočasové aktivity a poskytují jim individuální podporu.

Již 25 let v Okamžik, z.ú. usilují o to, aby život lidí se zrakovým postižením byl kvalitnější. Pomáhají jim, aby mohli žít plnohodnotný a samostatný život. Provozují největší dobrovolnické centrum pomoci nevidomým, poskytují odborné sociální poradenství a podporu při ztrátě zraku, organizují pomoc nevidomým rodičům při vzdělávání jejich dětí a v rámci Centra aktivního života pořádají pro lidi se zrakovým postižením jednorázové i pravidelné vzdělávací akce, volnočasové aktivity a poskytují jim individuální podporu. Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z.s. Organizace byla založena za účelem poskytovat servis dalším neziskovým organizacím, které se zabývají prací s dětmi a mládeží v Plzeňském kraji. V současné době svou činnost představuje deklarovanou vizí: „Pomáhat malým, aby vzniklo něco velkého“. Podporuje přes 50 spolků z celého kraje pracujících v neformálním vzdělávání.

Organizace byla založena za účelem poskytovat servis dalším neziskovým organizacím, které se zabývají prací s dětmi a mládeží v Plzeňském kraji. V současné době svou činnost představuje deklarovanou vizí: „Pomáhat malým, aby vzniklo něco velkého“. Podporuje přes 50 spolků z celého kraje pracujících v neformálním vzdělávání. Revma Liga Česká republika z.s. Pacientská organizace zaměřená na podporu lidí s revmatickými onemocněními. Již více než 30 let poskytuje pacientům informace, vzdělávání a poradenství, organizuje osvětové kampaně a podporuje veřejnou diskusi o problematice revmatických chorob. Aktivity zahrnují také spolupráci s odborníky v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, pořádání workshopů, přednášek a společenských akcí.

Pacientská organizace zaměřená na podporu lidí s revmatickými onemocněními. Již více než 30 let poskytuje pacientům informace, vzdělávání a poradenství, organizuje osvětové kampaně a podporuje veřejnou diskusi o problematice revmatických chorob. Aktivity zahrnují také spolupráci s odborníky v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, pořádání workshopů, přednášek a společenských akcí. Rodinné centrum Slunečnice, z.ú. Slunečnice od roku 2003 podporuje rodiny s dětmi na Berounsku. Nabízí prostor pro setkávání, hernu, vzdělávací kurzy, volnočasové aktivity i poradenské služby. Významnou součástí jejich činnosti je podpora pěstounských rodin. Cílem organizace je posilovat rodinné vztahy a vytvářet přátelské prostředí, které propojuje komunitu.

Seznam držitelů značky spolehlivosti AVPO ČR zveřejňuje na webové stránce www.znackaspolehlivosti.cz.

I nevládní organizace by měly mít možnost vydělávat, říká Jaromír Hron Filantropie Asociace nestátních neziskových organizací vznikla v roce 1998. Zastřešuje desítky nevládních z oblastí sociální, zdravotní, ekologie, volného času, práce s dětmi a mládeží, kultury, umění, poradenství, vzdělávání či sportu. "Ministerstvo financí již požaduje, abychom jako neziskovky přispěly ke každému projektu pěti procenty. My státu odvádíme daně a ještě si máme přispět na programy. Z čeho? To nedává smysl, uvedl předseda Asociace Jaromír Hron na konferenci o sociální udržitelnosti Good Company Circle, jejíž mediálním partnerem je server Newstream.cz. Michal Nosek Přečíst článek