Valentýn, první povánoční boost maloobchodních tržeb, je za rohem

Takzvaný svátek zamilovaných, Valentýn, je tu již příští týden. Jde o první povánoční vzpruhu jak pro obchody, tak pro hotely a restaurace. Vyhlášené pražské hotelové restaurace nezůstávají pozadu a na 14. února připravily speciální menu. Ceny jsou v tento den povětšinou o něco vyšší než jindy, ale romantika není zdarma. Newstream.cz přináší výběr, kam příští týden vyrazit.

Reklama

Mandarin Oriental

Restaurace Spices v malostranském hotelu Mandarin Oriental pro hosty chystá speciální valentýnskou večeři o šesti chodech, kterou doplní originální, pro tuto příležitost vytvořený, tematický koktejl z malinového likéru, prosecca, heřmánku a mučenky. Chybět nebude živé hudební vystoupení. Šéfkuchař Michal Horváth připravil například kachní gyozu, křupavé ústřice s kaviárem a maracujou nebo langustu s dýní a zeleným kari. Romantika na Malé Straně přijde na 3150 korun za osobu.

Marriott

Šéfkuchař restaurace The Artisan pražského hotelu Marriott David Rejhon připravil čtyřchodové menu, kde hlavní roli hraje candát a srnčí a které přijde na 1190 korun. Jan Jančar, Bar Manager v The Artisan Baru zase připravil speciální nabídku valentýnských koktejlů. The Artisan navíc chystá také valentýnský brunch, který se koná již tuto neděli 11. února.

Four Seasons

V podniku Cotto Crudo hotelu Fous Seasons stojí valentinská večeře při svíčkách 3500 korun, vinné párování vyjde na dalších 1600. Za to se hosté mohou těšit na hřebenatky, mořského ježka nebo křupavé kachní prso.

Monkey Bar

Valentinské menu o čtyřech chodech se ceviche ze svatojakubských mušlí, hovězím tatarákem či kachním filetem připravil Monkey Bar v hotelu Falkensteiner. Jídlo vyjde na 1300 a vinné párování na dalších 750 korun.

Hilton Old Town

Šéfkuchař restaurace Zinc si pro zamilované páry připravil valentýnské tříchodové menu. Za 1500 korun za osobu je čeká sklenka prosecca na uvítanou, hovězí svíčková jako hlavní chod a na závěr večera speciálně připravený koktejl Valentine Rose.

Mozart

Hotel The Mozart Prague se toho nebál a přichystal rovnou afrodiziakální menu. Na takovém menu nesmí chybět ústřice a lanýže. Jako hlavní chod pak rumpsteak. Večeře pro dva přijde na 2490 korun, večeře se šampaňským Taittinger na 3990 korun. Kdo by k tomu potřeboval přidat i nocleh, musí si nachystat 10 990 korun.