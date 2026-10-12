Technologie přibývají, pozornost zákazníků mizí. Popai Day ukáže, jak ji získat
Obchodníci investují do umělé inteligence, automatizace a personalizovaných nabídek. Jak ale zajistit, aby nové technologie zákazníkům nákup usnadnily a nezahltily je dalšími podněty? Na tuto otázku se zaměří Popai Day 2026, který se uskuteční 19. listopadu v pražském O2 universu. Hlavní řečnicí bude expertka na budoucnost retailu Kate Ancketill, která radí značkám jako Nike, Google nebo Tesco.
Maloobchod prochází technologickým boomem. Umělá inteligence, pokročilá práce s daty či automatizace prodejen rozšiřují možnosti, jak oslovit zákazníka a přizpůsobit nabídku jeho potřebám. S rostoucím množstvím nástrojů však přichází i riziko, že se nakupující v záplavě informací a podnětů přestane orientovat. Právě vztah mezi technologiemi a omezenou pozorností zákazníků bude ústředním tématem 18. ročníku oborového setkání Popai Day 2026, které proběhne pod mottem „High-tech, Low Attention“.
Akce se uskuteční 19. listopadu v kongresovém centru O2 universum v Praze pod záštitou globální sítě Shop! / Popai. Podle pořadatelů se na ní potká přes 800 zástupců obchodních řetězců, značek a firem působících v oblasti marketingu v místě prodeje. Program nabídne zahraniční trendy i konkrétní příklady z praxe se zaměřením na nákupní chování zákazníků.
Technologie mají rozhodování zjednodušit
„Paradox dnešního retailu je zřejmý: Čím více technologií a nástrojů máme k dispozici, tím větší je riziko, že zákazníka zahltíme. Úspěšný retail zítřka nebude stavit na tom, co všechno technologie dokážou, ale na tom, jak dokážou zákazníkovi zjednodušit cestu k rozhodnutí,“ říká ředitelka asociace Popai CE Daniela Krofiánová.
Automatizace a umělá inteligence zásadně proměňují maloobchod. Zároveň ale roste význam zážitku, autenticity a mezilidských vztahů. Sedmnáctý ročník konference POPAI Fórum 2025 potvrdil, že technologický pokrok sám o sobě úspěch nezaručí. Klíčem je schopnost propojit efektivitu digitálních nástrojů s lidskostí – směrem k zákazníkům i zaměstnancům.
POPAI Fórum 2025 ukázalo, že budoucnost obchodu stojí na kombinaci umělé inteligence a lidského kontaktu
Zprávy z firem
Automatizace a umělá inteligence zásadně proměňují maloobchod. Zároveň ale roste význam zážitku, autenticity a mezilidských vztahů. Sedmnáctý ročník konference POPAI Fórum 2025 potvrdil, že technologický pokrok sám o sobě úspěch nezaručí. Klíčem je schopnost propojit efektivitu digitálních nástrojů s lidskostí – směrem k zákazníkům i zaměstnancům.
Konferenční část Popai Fórum proto rozdělí program do tří tematických bloků. První se bude věnovat využití umělé inteligence a dat tak, aby nákup usnadňovaly. Druhý se zaměří na kamenné prodejny jako místa zážitků, do nichž se zákazníci rádi vracejí. Třetí otevře téma retailových médií a představí nové reklamní formáty, trendy a případové studie z Česka i dalších evropských zemí.
Přijede poradkyně značek Nike, Google či Tesco
Hlavní zahraniční řečnicí bude Kate Ancketill, expertka na budoucnost maloobchodu a generální ředitelka agentury GDR Creative Intelligence. Více než 25 let radí společnostem, mezi které patří Nike, Google, Coca-Cola nebo Tesco, a je držitelkou ocenění Best AI & Future Technology Speaker. Její vystoupení doplní příspěvky dalších odborníků na proměny obchodu, marketing a budování značek.
Na pódiu se představí také Joe Ward, který se specializuje na shopper marketing, tedy marketing zaměřený na nakupující, nebo kreativní stratég a odborník na branding Michal Pastier. Program tak propojí pohled na technologický vývoj s otázkami, jak zákazníky oslovovat a jakou roli při jejich rozhodování hrají značky a prostředí prodejen.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.