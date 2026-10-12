Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Enjoy Technologie přibývají, pozornost zákazníků mizí. Popai Day ukáže, jak ji získat

Technologie přibývají, pozornost zákazníků mizí. Popai Day ukáže, jak ji získat

Popai Day 2025
Hugo Trkal, poskytnuto POPAI
nst
nst
Sledovat newstream.cz na Googlu

Obchodníci investují do umělé inteligence, automatizace a personalizovaných nabídek. Jak ale zajistit, aby nové technologie zákazníkům nákup usnadnily a nezahltily je dalšími podněty? Na tuto otázku se zaměří Popai Day 2026, který se uskuteční 19. listopadu v pražském O2 universu. Hlavní řečnicí bude expertka na budoucnost retailu Kate Ancketill, která radí značkám jako Nike, Google nebo Tesco.

Maloobchod prochází technologickým boomem. Umělá inteligence, pokročilá práce s daty či automatizace prodejen rozšiřují možnosti, jak oslovit zákazníka a přizpůsobit nabídku jeho potřebám. S rostoucím množstvím nástrojů však přichází i riziko, že se nakupující v záplavě informací a podnětů přestane orientovat. Právě vztah mezi technologiemi a omezenou pozorností zákazníků bude ústředním tématem 18. ročníku oborového setkání Popai Day  2026, které proběhne pod mottem „High-tech, Low Attention“.

Akce se uskuteční 19. listopadu v kongresovém centru O2 universum v Praze pod záštitou globální sítě Shop! / Popai. Podle pořadatelů se na ní potká přes 800 zástupců obchodních řetězců, značek a firem působících v oblasti marketingu v místě prodeje. Program nabídne zahraniční trendy i konkrétní příklady z praxe se zaměřením na nákupní chování zákazníků.

Technologie mají rozhodování zjednodušit

Paradox dnešního retailu je zřejmý: Čím více technologií a nástrojů máme k dispozici, tím větší je riziko, že zákazníka zahltíme. Úspěšný retail zítřka nebude stavit na tom, co všechno technologie dokážou, ale na tom, jak dokážou zákazníkovi zjednodušit cestu k rozhodnutí,“ říká ředitelka asociace Popai CE Daniela Krofiánová.

POPAI Fórum 2025

POPAI Fórum 2025 ukázalo, že budoucnost obchodu stojí na kombinaci umělé inteligence a lidského kontaktu

Zprávy z firem

Automatizace a umělá inteligence zásadně proměňují maloobchod. Zároveň ale roste význam zážitku, autenticity a mezilidských vztahů. Sedmnáctý ročník konference POPAI Fórum 2025 potvrdil, že technologický pokrok sám o sobě úspěch nezaručí. Klíčem je schopnost propojit efektivitu digitálních nástrojů s lidskostí – směrem k zákazníkům i zaměstnancům.

nst

Přečíst článek

Konferenční část Popai Fórum proto rozdělí program do tří tematických bloků. První se bude věnovat využití umělé inteligence a dat tak, aby nákup usnadňovaly. Druhý se zaměří na kamenné prodejny jako místa zážitků, do nichž se zákazníci rádi vracejí. Třetí otevře téma retailových médií a představí nové reklamní formáty, trendy a případové studie z Česka i dalších evropských zemí.

Přijede poradkyně značek Nike, Google či Tesco

Hlavní zahraniční řečnicí bude Kate Ancketill, expertka na budoucnost maloobchodu a generální ředitelka agentury GDR Creative Intelligence. Více než 25 let radí společnostem, mezi které patří Nike, Google, Coca-Cola nebo Tesco, a je držitelkou ocenění Best AI & Future Technology Speaker. Její vystoupení doplní příspěvky dalších odborníků na proměny obchodu, marketing a budování značek.

Na pódiu se představí také Joe Ward, který se specializuje na shopper marketing, tedy marketing zaměřený na nakupující, nebo kreativní stratég a odborník na branding Michal Pastier. Program tak propojí pohled na technologický vývoj s otázkami, jak zákazníky oslovovat a jakou roli při jejich rozhodování hrají značky a prostředí prodejen.

VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

Související

Mohlo by vás zajímat

Martin Kujal z J&T Investiční společnosti

Martin Kujal: Investoři by neměli ztrácet hlavu. Dluhopisy se stávají atraktivnějšími

Money

Stanislav Šulc

Přečíst článek