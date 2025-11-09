Nový magazín právě vychází!

Recenze: Staré jméno, nový zážitek. Jak to chutná v proměněné V Zátiší

retaurace v Zátiší
Zdeněk Pečený
Po nedávné zprávě o znovuotevření a kompletní proměně restaurace V Zátiší jsem se rozhodl osobně ověřit, jak si legendární podnik vede v nové éře. Návštěva předčila očekávání a potvrdila, že spojení moderního designu s inovativní slovanskou kuchyní je trefou do černého.

První dojmy a předkrmy

Při vstupu mě a půjd doprovod přivítal elegantní, prosvětlený interiér, který působí vzdušně a současně útulně. Večer jsme zahájili sklenkou kvalitního prosecca Valdobbiadenea pelace DOC God vinařství Canevel, která nás skvěle naladila na nadcházející gastronomický zážitek.

Klidné zákoutí Starého Města, kde historie potkává současnost Obědové menu – tříchodová nabídka od 695 Kč ukazuje moderní pojetí sezónních surovin Á la carte nabídka – krátký, promyšlený výběr jídel postavený na slovanské kuchyni v současném pojetí 11 fotografií v galerii

Jako předkrm jsme ochutnali puding z uzeného kapra s rajčaty a bylinkami a zauzený hovězí tatarák. Puding z kapra byl velmi příjemným překvapením – lehká, nadýchaná textura s jemně zauzenou chutí ryby doplněná o svěžest rajčat byla vynikajícím startem. Žádná bahenní příchuť se nekonala. Tatarák, obohacený o kaviár, houby a morek, nabídl luxusní a bohatou chuťovou kompozici, kterou skvěle doplňoval tenký toast.

Hlavní chody a párování s vínem

Z hlavních chodů padla volba na pošírovaného sivena a hovězí svíčkovou. Jemné maso sivena se krásně snoubilo s chutí hub, rakytníku a černého jablka. K pokrmu jsme zvolili sklenku moravského bílého vína Hibernal od vinařství Piálek & Jäger, jehož svěží profil podtrhl lehkost a čistotu rybího jídla.

Hovězí svíčková představovala moderní interpretaci české klasiky – podávaná se švestkou, škubánkem a jemnou smetanou. K tomuto plnějšímu jídlu jsme si dopřáli červené víno z Bordeaux, Château Lanessan z oblasti Haut-Médoc, jehož strukturovaná, komplexní chuť se dokonale propojila s bohatostí omáčky i křehkostí masa.

Sladká tečka na závěr

Z dezertního lístku jsme zvolili větrník a čokoládový perník. Větrník s krémem v tónech citronu, ostružiny a vanilky byl lehký a osvěžující, zatímco čokoládový perník nabídl hlubší chuťový zážitek díky spojení s aróniovým sorbetem a ořechovým krémem.

Verdikt

Moje návštěva restaurace V Zátiší potvrdila, že se podniku podařilo vstoupit do nové éry s grácií a sebevědomím. Moderní slovanská kuchyně v podání šéfkuchaře Daniela Bureše je plná nápadů, přesto si zachovává úctu k tradici a prvotřídním surovinám. V kombinaci s nádherným interiérem a profesionálním servisem jde o zážitek, který si zaslouží pozornost.

