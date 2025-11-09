Recenze: Staré jméno, nový zážitek. Jak to chutná v proměněné V Zátiší
Po nedávné zprávě o znovuotevření a kompletní proměně restaurace V Zátiší jsem se rozhodl osobně ověřit, jak si legendární podnik vede v nové éře. Návštěva předčila očekávání a potvrdila, že spojení moderního designu s inovativní slovanskou kuchyní je trefou do černého.
První dojmy a předkrmy
Při vstupu mě a půjd doprovod přivítal elegantní, prosvětlený interiér, který působí vzdušně a současně útulně. Večer jsme zahájili sklenkou kvalitního prosecca Valdobbiadenea pelace DOC God vinařství Canevel, která nás skvěle naladila na nadcházející gastronomický zážitek.
Jako předkrm jsme ochutnali puding z uzeného kapra s rajčaty a bylinkami a zauzený hovězí tatarák. Puding z kapra byl velmi příjemným překvapením – lehká, nadýchaná textura s jemně zauzenou chutí ryby doplněná o svěžest rajčat byla vynikajícím startem. Žádná bahenní příchuť se nekonala. Tatarák, obohacený o kaviár, houby a morek, nabídl luxusní a bohatou chuťovou kompozici, kterou skvěle doplňoval tenký toast.
Hlavní chody a párování s vínem
Z hlavních chodů padla volba na pošírovaného sivena a hovězí svíčkovou. Jemné maso sivena se krásně snoubilo s chutí hub, rakytníku a černého jablka. K pokrmu jsme zvolili sklenku moravského bílého vína Hibernal od vinařství Piálek & Jäger, jehož svěží profil podtrhl lehkost a čistotu rybího jídla.
Hovězí svíčková představovala moderní interpretaci české klasiky – podávaná se švestkou, škubánkem a jemnou smetanou. K tomuto plnějšímu jídlu jsme si dopřáli červené víno z Bordeaux, Château Lanessan z oblasti Haut-Médoc, jehož strukturovaná, komplexní chuť se dokonale propojila s bohatostí omáčky i křehkostí masa.
Sladká tečka na závěr
Z dezertního lístku jsme zvolili větrník a čokoládový perník. Větrník s krémem v tónech citronu, ostružiny a vanilky byl lehký a osvěžující, zatímco čokoládový perník nabídl hlubší chuťový zážitek díky spojení s aróniovým sorbetem a ořechovým krémem.
Verdikt
Moje návštěva restaurace V Zátiší potvrdila, že se podniku podařilo vstoupit do nové éry s grácií a sebevědomím. Moderní slovanská kuchyně v podání šéfkuchaře Daniela Bureše je plná nápadů, přesto si zachovává úctu k tradici a prvotřídním surovinám. V kombinaci s nádherným interiérem a profesionálním servisem jde o zážitek, který si zaslouží pozornost.
