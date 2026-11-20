Průlom v léčbě rakoviny slinivky. Odborníci mluví o největším posunu za desítky let
Rakovina slinivky patří k nejhůře léčitelným nádorům. Teď ale první výsledky nové léčby přinášejí naději: u části pacientů se nádor výrazně zmenšil a u některých přestal být na CT vůbec viditelný.
Nová léčba rakoviny slinivky přinesla výsledky, které odborníci označují za největší posun za několik desetiletí. Pacienti v časné klinické studii dostávali každý den lék daraxonrasib společně s chemoterapií a u většiny z nich se podařilo růst nádoru zastavit, píše BBC.
Do studie bylo zařazeno 61 pacientů s nově diagnostikovanou pokročilou rakovinou slinivky, která se už rozšířila do dalších částí těla. U 90 procent z nich se růst nádoru zastavil, u více než 60 procent se nádor zmenšil nebo zmizel a zhruba u jednoho z 12 pacientů přestal být na CT snímcích zjistitelný.
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Naděje u nádoru, který se léčí mimořádně obtížně
Rakovina slinivky patří k nejhůře léčitelným nádorovým onemocněním. Chemoterapie sice může nádor zmenšit, ten ale často začne znovu růst. Většina pacientů s pokročilou formou nemoci přežívá spíše měsíce než roky.
Právě proto výsledky vzbudily takovou pozornost. „Tento nový lék našel způsob, jak zasáhnout něco, co bylo dosud považováno za neléčitelné pomocí léků,“ uvedl Dr. Sam Godfrey z Cancer Research UK. Organizace označila výsledky za „největší posun za několik desetiletí“ v léčbě rakoviny slinivky.
Daraxonrasib funguje jako inhibitor KRAS a blokuje určité mutace RAS, které se vyskytují u většiny nádorů slinivky a podporují jejich růst. Podobné mutace se mohou objevit také u dalších druhů rakoviny, například plic nebo vaječníků, takže lék by v budoucnu mohl mít širší využití.
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Lékaři krotí optimismus
Výsledky jsou podle odborníků velmi povzbudivé, zároveň ale upozorňují, že je zatím příliš brzy mluvit o vyléčení. Pacienti byli sledováni v průměru rok a půl a u některých se během této doby rakovina nevrátila. Teprve delší studie ale ukážou, jak dlouho lze nemoc držet pod kontrolou a zda je možné dosáhnout dlouhodobé remise.
„Rakovina se může vrátit a ani v případě, že na snímcích není žádná její známka, nemusíte nutně vědět, že jste bez rakoviny, dokud neuplyne delší doba,“ upozornil Godfrey.
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