Oktoberfest startuje. Tuplák vyjde téměř na 400 korun
Kožené lederhosen, dirndly, obří pivní stany a pivo tekoucí po litrech. V Mnichově v sobotu začíná 191. ročník Oktoberfestu. Kdo si chce vychutnat tradiční atmosféru největší pivní slavnosti světa, musí letos počítat i s vyššími cenami – tuplák vyjde až na téměř 400 korun.
Kdo letos vyrazí na Oktoberfest, měl by si kromě tradičního kroje připravit i o něco naducanější peněženku. Litr piva v některém z obřích mnichovských stanů letos vyjde na 14,80 až 15,90 eura, tedy zhruba 360 až 387 korun. Největší pivní slavnost světa přitom v sobotu otevře brány už po 191.
První sud bude tradičně naražen v poledne ve festivalovém stanu rodiny Schottenhamelů. Jakmile zazní tradiční „O’zapft is!“, tedy „Je naraženo!“, Oktoberfest oficiálně začne.
Pořadatelé očekávají, že do 4. října projde areálem na Tereziánské louce více než šest milionů lidí. Loni jich dorazilo přibližně 6,5 milionu a v průměru na každého připadl jeden máz, tedy litr piva.
Pivo je opět dražší
Ani letos se Oktoberfest nevyhne zdražování. Nejlevnější tuplák je proti loňsku dražší o 30 centů, nejdražší o deset centů.
Podle agentury DPA se od roku 1985 cena piva na Oktoberfestu zpětinásobila. Před 41 lety stál litr v průměru v přepočtu 3,20 eura.
Hostinští růst cen vysvětlují inflací, vyššími mzdami i dražšími službami. Nešetří se přitom ani abstinenti. Litr stolní vody bude letos stát v průměru 11,13 eura, tedy zhruba 271 korun. Za limonádu návštěvníci zaplatí v průměru 12,47 eura, přibližně 303 korun.
České pivo zase zdraží. Plzeňský Prazdroj od 1. října zvýší ceny čepovaného piva ze sudů a tanků, části plechovek a některých lahvových piv v průměru o 2,6 procenta. U půllitru to podle pivovaru odpovídá zhruba 70 haléřům. Konečnou cenu v hospodách a obchodech ale určí prodejci.
Pivo zdraží. Smiřte se s tím
Zprávy z firem
České pivo zase zdraží. Plzeňský Prazdroj od 1. října zvýší ceny čepovaného piva ze sudů a tanků, části plechovek a některých lahvových piv v průměru o 2,6 procenta. U půllitru to podle pivovaru odpovídá zhruba 70 haléřům. Konečnou cenu v hospodách a obchodech ale určí prodejci.
Na davy bude dohlížet i umělá inteligence
S miliony návštěvníků přicházejí také mimořádná bezpečnostní opatření. Na festival bude dohlížet přes 600 policistů, zaměstnanci bezpečnostních služeb a desítky kamer.
Po zkušenostech z loňska, kdy musel být areál kvůli přeplnění dvakrát uzavřen, nasadí pořadatelé také 26 kamer vybavených umělou inteligencí. Ty mají včas upozornit na místa, kde se začíná hromadit příliš mnoho lidí.
„Nemáme žádné konkrétní poznatky, že by se něco chystalo,“ uvedl mnichovský policejní viceprezident Christian Huber. Obecný stupeň ohrožení festivalu je ale podle něj vzhledem k současné politické situaci ve světě vysoký.
Do areálu proto nebude možné nosit nože a podobné předměty, platit bude také bezletová zóna pro drony. U vstupů budou probíhat namátkové kontroly včetně použití ručních detektorů kovů.
Poprvé narazí sud politik Zelených
Letošní zahájení bude mít i jednu politickou novinku. První sud totiž poprvé narazí zástupce strany Zelených, šestatřicetiletý Dominik Krause, který se funkce mnichovského primátora ujal v květnu.
Jeho předchůdci Dieteru Reiterovi ze sociální demokracie stačily loni i předloni na naražení sudu dva údery. Jakmile se to podaří i Krausemu, první máz dostane tradičně bavorský premiér Markus Söder.
Dirndl, kožené kalhoty a obří pivní stany
Oktoberfest ovšem není jen o pivu. Tereziánskou louku zaplní kolotoče, stánky, tradiční bavorská jídla a především obří festivalové stany. Ty největší pojmou uvnitř kolem šesti tisíc lidí a jejich stavba začíná už na začátku léta.
K Oktoberfestu neodmyslitelně patří také dirndl a kožené kalhoty. I bavorský kroj přitom podléhá módě. Letos mají podle trendů převládat červená, zelená a odstíny hnědé, zatímco sukně se proti minulým rokům prodlužují a více se vracejí k tradičním předlohám.
Kořeny Oktoberfestu sahají až do roku 1810, kdy bavorský korunní princ Ludvík a Tereza Sasko-Hildburghausenská uspořádali po své svatbě slavnost s koňským dostihem. Akce měla takový úspěch, že se začala opakovat každý rok. Název Oktoberfest přežil i pozdější posunutí začátku slavností do teplejšího září.
Do 14. ročníku Dnů českého piva se v září zapojí přes 15 pivovarů se speciály, koncerty i exkurzemi do provozů i historického podzemí. Akce má podpořit čepované pivo, jehož spotřeba klesá, a připomenout, že pivovarnictví živí desetitisíce lidí.
Září bude patřit pivu. Pivovary lákají na speciály, festivaly i výpravy do podzemí
Enjoy
Do 14. ročníku Dnů českého piva se v září zapojí přes 15 pivovarů se speciály, koncerty i exkurzemi do provozů i historického podzemí. Akce má podpořit čepované pivo, jehož spotřeba klesá, a připomenout, že pivovarnictví živí desetitisíce lidí.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.