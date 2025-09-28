Číňané otevřeli nejvyšší most na světě, stojí 625 metrů nad řekou
Nejvyšší most na světě se v neděli otevřel v Číně pro dopravu. Byla tak završená tříletá inženýrská práce, uvedla agentura AFP s odvoláním na čínská média. Most Huajiang Grand Canyon se tyčí 625 metrů nad řekou a rozlehlou soutěskou v provincii Kuej-čou a překonal rekord mostu Beipanjiang nacházejícího se ve stejné provincii, který je nyní druhým nejvyšším.
Živé záběry z dronu vysílané státními médii ukázaly vozidla projíždějící po této obrovské konstrukci. Modré nosné věže byly částečně zahaleny mraky. Na mostě se shromáždily davy diváků, včetně projektových inženýrů a místních úředníků, aby se zúčastnily slavnostního ceremoniálu.
"Otevření mostu Huajiang Grand Canyon zkracuje dobu cesty mezi oběma břehy ze dvou hodin na dvě minuty," uvedla ve středu na tiskové konferenci vedoucí provinčního dopravního odboru Čang Jin. Jeho otevření přináší obrovské zlepšení dopravních podmínek v regionu a vnáší nový impuls do hospodářského a sociálního rozvoje v regionu, dodala.
Čína v posledních desetiletích investovala značné prostředky do velkých infrastrukturních projektů. Zejména kopcovitá provincie Kuej-čou je protkána tisíci mosty, mezi nimiž jsou nyní i dva nejvyšší mosty na světě. Státní tisková agentura Nová Čína ve středu uvedla, že téměř polovina ze 100 nejvyšších mostů na světě se nachází v této provincii.
Postavení mostu Huajiang Grand Canyon trvalo více než tři roky. Jeho hlavní rozpětí 1420 metrů z něj činí také most s největším rozpětím na světě postavený v horské oblasti, dodala Nová Čína.
Pokud se zaměříme na samotnou konstrukci mostu, tedy výšku samotného mostu a ne jeho vzdálenost od země, zůstává nejvyšším mostem viadukt Millau ve Francii s výškou 343 metrů, upozornila agentura AFP.
