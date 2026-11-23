Značka ACS končí. Technologická skupina 2JCP sjednocuje své evropské firmy
Technologická a výrobní skupina 2JCP dokončuje začlenění společností ACS, které získala letos v březnu. Od listopadu vystupují jejich pobočky v pěti evropských zemích pod jednotnou značkou 2JCP. V prosinci má následovat také fúze české pobočky ACS s mateřskou společností 2JCP EC&I.
Globální technologická a výrobní skupina 2JCP sjednocuje své evropské aktivity pod jednu značku. Společnosti dosud působící pod názvem ACS, které jsou součástí skupiny od letošního března, se od 1. listopadu 2026 začaly prezentovat jako 2JCP. Změna se týká poboček v Německu, Rakousku, Polsku, Bulharsku a České republice. Cílem je dokončit integraci jednotlivých společností a posílit jejich společné působení na globálním energetickém trhu.
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Zprávy z firem
E.ON od ledna zdraží elektřinu zhruba půl milionu zákazníků se smlouvou bez závazku. Běžná domácnost si ročně připlatí kolem 1800 korun, tedy asi 150 až 200 korun měsíčně. Firma zdražení vysvětluje prudkým růstem velkoobchodních cen elektřiny, které letos stouply o více než 70 procent.
V prosinci přijde fúze českých společností
Celý proces má vyvrcholit ještě letos v prosinci, kdy se plánuje sloučení dosavadní české pobočky ACS s její mateřskou společností 2JCP EC&I. Vznikne tak jediný nástupnický subjekt.
„Sjednocení pod jednu silnou značku je logickým vyústěním naší dlouhodobé vize. Plná integrace týmů a kapacit ACS do struktur 2JCP nám umožňuje efektivněji reagovat na potřeby globálního energetického trhu,“ uvedl Vojtěch Křenovský, prezident a generální ředitel 2JCP. Podle společnosti má sjednocení přinést zákazníkům a obchodním partnerům větší stabilitu a vytvořit podmínky pro další mezinárodní expanzi.
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Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
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Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.