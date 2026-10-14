Zmrzlina s bakteriemi. Přes polovinu testovaných vzorků inspekce označila za nevyhovující
Špatně vyčištěné stroje i zmrzlina vracená do zařízení z předchozího dne. Letošní kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce odhalily překročení hygienických limitů u 77 ze 144 otestovaných vzorků zmrzlin. Prodejci musí do nápravy zastavit prodej a hrozí jim pokuty. Výsledky ale podle inspekce nelze vztahovat na celý trh.
Více než polovina dosud vyhodnocených vzorků zmrzlin při letošních kontrolách nevyhověla hygienickým limitům. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odebrala celkem 149 vzorků, z nichž laboratoře zatím prověřily 144. U 77 zjistily nedostatky. Podle mluvčího inspekce Pavla Kopřivy prodejci často zanedbávají čištění výrobních zařízení nebo nedodržují pravidla přípravy.
Tuzemští výrobci loni prodali 65,1 milionu litrů zmrzliny, což odpovídá téměř šesti litrům na každého obyvatele Česka. Hodnota litru na úrovni výrobce přitom činila jen přibližně 44 korun. Na jeden menší kopeček tak vychází asi 1,30 koruny. Česko však navzdory rozsáhlé domácí produkci zůstává čistým dovozcem zmrzliny.
Lukáš Kovanda: Na každého Čecha připadá šest litrů zmrzliny. Hodnota kopečku u výrobce je jen 1,30 koruny
Názory
Tuzemští výrobci loni prodali 65,1 milionu litrů zmrzliny, což odpovídá téměř šesti litrům na každého obyvatele Česka. Hodnota litru na úrovni výrobce přitom činila jen přibližně 44 korun. Na jeden menší kopeček tak vychází asi 1,30 koruny. Česko však navzdory rozsáhlé domácí produkci zůstává čistým dovozcem zmrzliny.
Inspektoři odebírali vzorky v cukrárnách, kavárnách, provozovnách rychlého občerstvení i u prodejců s vlastní výrobou. Vedle bezpečnosti a jakosti zmrzlin prověřovali také zařízení, v nichž se připravují. „U nevyhovujících vzorků jsme zjistili výskyt bakterie čeledi Enterobacteriaceae. Za hlavní příčinu lze považovat nedodržení hygieny výroby, nedostatečnou sanitaci zařízení a nedodržení výrobního postupu. Roli může hrát i nedostatečné proškolení personálu,“ uvedl Kopřiva.
Zbytky zmrzliny se vracejí do stroje
K typickým pochybením při přípravě točené zmrzliny patří opětovné používání směsi z předchozího dne. Někteří provozovatelé zbylou zmrzlinu večer nezlikvidují a následující den ji vrátí do zařízení. „Tím může docházet k přenášení bakteriální kontaminace ze stroje na zmrzlinovou směs a zpět,“ vysvětlil Kopřiva.
Mezi nevyhovujícími vzorky byla nejčastěji vanilková zmrzlina, která neprošla ve 43 případech. Samotný počet však neznamená, že by tato příchuť byla problematičtější než ostatní. Vanilková totiž zároveň tvořila téměř polovinu všech odebraných vzorků.
Stejné problémy se opakují roky
Podíl nevyhovujících vzorků se nejméně od roku 2020 výrazně nemění a pohybuje se mezi 45 a 55 procenty. Podle Kopřivy to ukazuje, že část kontrolovaných provozovatelů hygienické postupy dlouhodobě podceňuje. Inspekce však upozorňuje, že výsledky nevypovídají o kvalitě veškeré zmrzliny na českém trhu, protože kontroly častěji směřují tam, kde lze očekávat nedostatky.
„SZPI vybírá vzorky k odběru podle analýzy rizika a častěji prověřuje provozovny, kde očekává problém. Kontrolujeme ale i bezproblémové provozovatele, třebaže s nižší frekvencí,“ uvedl Kopřiva.
Prodej se zastaví až do nápravy
Prodejci, jejichž zmrzlina kontrolou neprojde, musí její prodej přerušit a zjištěná pochybení odstranit. Obnovit jej mohou teprve po další kontrole, která potvrdí, že je vše v pořádku. Inspekce s nimi zároveň zahajuje správní řízení o uložení pokuty.
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