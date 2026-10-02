XTB spojilo Ibrahimoviće s Furym. Spouští největší kampaň ve své historii
Investiční společnost XTB spouští dosud největší reklamní kampaň ve své historii. Poprvé do ní nasadí dva globální ambasadory současně. Ke Zlatanu Ibrahimovićovi, který se značkou spolupracuje od roku 2024, se přidává bývalý mistr světa v těžké váze Tyson Fury. Kampaň poběží na čtyřech kontinentech včetně Česka a Slovenska.
Hlavním tématem kampaně má být otevřenější přístup k penězům a investování. XTB chce podle tiskové zprávy upozornit na to, že osobní finance zůstávají pro řadu lidí tématem, o kterém se zdráhají otevřeně mluvit. Peníze a investování přitom firma prezentuje především jako nástroj k dosažení osobních a životních cílů.
Dva sportovní šampioni v jedné kampani
Ústředním prvkem kampaně bude reklamní spot, v němž se společně objeví Ibrahimović a Fury. Doplní jej další reklamní formáty zaměřené na různé typy investorů, jejich životní cíle a finanční rozhodnutí. Součástí kampaně bude také prezentace možností investiční aplikace XTB.
„Jde o největší kampaň v historii XTB. Chceme ukázat, že peníze by neměly být něčím, za co se stydíme. Naopak jejich vědomá správa a vnímání peněz jako nástroje k dosažení životních cílů mohou být zdrojem hrdosti. Věřím, že díky rozsahu této kampaně dokážeme otevřít širší debatu a pomoci prolomit tabu, která mnoha lidem stále brání otevřeně mluvit o financích,“ uvedl regionální ředitel XTB Vladimír Holovka.
Hostem podcastu Newstream Byznys Talks byl Vladimír Holovka, šéf investiční platformy XTB pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Hlavním tématem pořadu je inflace, která je aktuálně největších strašákem pro investory. „Největší vliv na ni mají v současnosti ceny energií. A nejistá geopolitická situace poklesu inflace dál nenahrává,“ říká Holovka. Jak na to mají reagovat investoři?
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Newstream TV
Hostem podcastu Newstream Byznys Talks byl Vladimír Holovka, šéf investiční platformy XTB pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Hlavním tématem pořadu je inflace, která je aktuálně největších strašákem pro investory. „Největší vliv na ni mají v současnosti ceny energií. A nejistá geopolitická situace poklesu inflace dál nenahrává,“ říká Holovka. Jak na to mají reagovat investoři?
Ibrahimović je ambasadorem XTB od roku 2024. Nyní jej doplní Fury, bývalý mistr světa v těžké váze a jedna z nejznámějších osobností světového boxu.
Od Evropy přes Blízký východ až po Indonésii
Kampaň je naplánována na čtyřech kontinentech. Poběží například v Německu, Francii, Polsku, Česku, na Slovensku, v Rumunsku, Portugalsku a Maďarsku. XTB ji nasadí také v regionu MENA, Chile a Indonésii.
Reklamy se objeví v televizi, na VOD platformách, v digitálních kanálech i na klasických a digitálních venkovních reklamních plochách. Na některých trzích je doplní také rozhlas a kina.
V Česku a na Slovensku XTB počítá s televizí, rádiem, sociálními sítěmi, venkovní reklamou a online videem na YouTube. Hlavní důraz má být právě na online prostředí.
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Trhy
Nevyhnutelný demografický vývoj spolu s rostoucí atraktivitou a dostupností akcií zvyšují finanční gramotnost Čechů. K zájmu o investice přispívá i fakt, že mnohé indexy jsou na historických maximech. „Výsledky největších amerických firem ve druhém kvartálu letošního roku dosáhly nejlepších hodnot za posledních pět let,“ říká Pavel Peterka, hlavní ekonom investiční společnosti XTB.
Ibrahimović a Fury se potkali ve Varšavě
Veškeré reklamní materiály vznikly ve Varšavě, kde se při natáčení setkali také oba sportovci. Koncept vytvořila agentura 180heartbeats + Jung v Matt, produkci zajistil Birdhouse a postprodukci Rio de Post. Spoty režíroval Marcin Filipek.
XTB uvádí, že její investiční aplikaci využívají více než tři miliony lidí. Firma vznikla v roce 2004 v Polsku a od roku 2016 je kotovaná na Varšavské burze cenných papírů. Prostřednictvím aplikace nabízí mimo jiné investování do akcií a ETF, investiční plány či obchodování CFD a opcí.
Investiční platforma XTB výrazně posiluje své působení ve vrcholovém evropském fotbale. Od sezony 2026/2027 se její logo objeví na dresech francouzského Olympique Lyon i portugalského FC Porto. S oběma kluby uzavřela tříleté partnerství.
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Investiční platforma XTB výrazně posiluje své působení ve vrcholovém evropském fotbale. Od sezony 2026/2027 se její logo objeví na dresech francouzského Olympique Lyon i portugalského FC Porto. S oběma kluby uzavřela tříleté partnerství.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.