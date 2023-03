Vybíráme kuchyň v novostavbě

Zařizování bytu je pro někoho radost, pro jiného starost, kterou radši přenechá někomu jinému. Kdo ale patří do první skupiny, ten se během celého procesu může realizovat a vyřádit, ale i ukázat světu, co v něm je. Když si domov zařizujete sami, vdechnete mu život a vložíte do něj i kousek sebe. Zapomínat přitom ale nesmíte ani na nějaká ta pravidla. Co třeba kuchyň? Jak ji v novostavbě zařídit?

Kuchyň je srdcem domova

Když nebudete mít plně zařízenou ložnici, ale bude v ní postel a nějaká ta skříňka, nic tak hrozného se neděje. Stejně tak obývací pokoj, kde zatím může být pohovka, konferenční stolek a třeba stolek na TV, časem si dokoupíte obývací stěnu nebo jiný nábytek.

Ale co kuchyně? Když ji nebudete mít pořádně zařízenou, nebudete si doma moci nic uvařit, obědy, svačiny i snídaně si budete muset kupovat. Zaprvé to leze do peněz, zadruhé se toho brzy nabažíte. Kuchyň je prostě jedna z nejdůležitějších místností v domě, právem se často označuje za jeho srdce.

Jak vybrat tu pravou kuchyň?

Kuchyň může mít různý tvar, být z různých materiálů, může mít i mnoho barev. Její výběr bychom neměli uspěchat, prvním krokem by mělo být její pečlivé změření a zjištění dispozic. Každý prostor vyhrazený pro kuchyň je jiný, někdo má jen úzký prostor, jiný skoro taneční parket. První rozhodnutí, které ale budete muset udělat, je to, zda si necháte vyrobit kuchyň na míru, nebo dáte přednost sériovým kuchyním.

Každá z nich má svoje pro a proti, je na vás, čemu dáte přednost. Sériové kuchyně jsou většinou ihned k dispozici, prvotní investice do nich není tak vysoká a jejich výběr je široký. Na kuchyň vyráběnou na míru budete muset nějakou dobu čekat, na druhou stranu ji přizpůsobíte svým potřebám i možnostem. Co dál je při výběru kuchyně zásadní?

Tvar přizpůsobte prostoru

Jaké prostorové možnosti na kuchyň máte? Přizpůsobte jim tvar kuchyně, zároveň ale využijte prostor efektivně, nezapomínejte ani na dostatek úložných prostor. Ono se to totiž nezdá, ale postupem času zjistíte, že těch není nikdy dost. Jaký tvar může kuchyňská linka mít?

Klasikou jsou kuchyně do L, které se hodí do kuchyní různých dispozic. I proto jsou tak oblíbené, skládají se ze dvou částí, které jsou na sebe kolmé. V kuchyni ušetří docela dost místa, navíc mohou šikovně využít i roh místnosti.

Do úzkých kuchyní se hodí jednořadé kuchyně do písmene I.

Tam, kde nemusíte tolik řešit prostor, si můžete dovolit kromě jiného i kuchyni do U, kterou tvoří dvě protilehlé části a jedna spojovací. Výsledkem je nejen dostatečně velká pracovní plocha, ale i spousta úložného prostoru.

Kuchyně do U doplněná o přídavný pult se přemění v kuchyni do G a výsledkem bude ještě větší pracovní plocha i úložné prostory. Pult se dá využít na vaření, ale i jak odkládací plocha nebo jako stolek, u kterého budou sedět hosté nebo rodina, zatímco vaříte.

Z jedné nebo více kuchyňských linek a volně stojícího prvku v prostoru se skládá kuchyně s ostrůvkem, který se může proměnit ve varnou zónu i extra úložný prostor na hrnce, pánve a další kuchyňské pomocníky.

Dobře si vyberte i styl kuchyně

V kuchyni budete trávit docela dost času, a to nejen vařením. Je to taky fajn místo pro povídání, když je propojena s jídelnou a máte děti, pak u jídelního stolu nejspíš budou psát úkoly, zatímco vy budete vařit. Měli byste se v ní cítit dobře, ladit by měla i ostatním vybavením interiéru. Do novostavby se hodí jak moderní styl, který charakterizují čisté linie, tak ten rustikální nebo skandinávský.