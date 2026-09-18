Vraky aut v centru Prahy varují před chybami, které si řidiči běžně omlouvají
Havarované automobily se objevily na čtyřech frekventovaných místech v centru Prahy. Nejde o pozůstatky skutečných nehod, ale o preventivní instalace upozorňující na zdánlivě běžná rozhodnutí, která mohou mít za volantem vážné následky. Patří mezi ně krátký pohled na telefon, nedodržení bezpečné vzdálenosti nebo přesvědčení, že řidič má situaci pod kontrolou.
Pomačkané karoserie a rozbitá auta mohou lidé vidět na náměstí Jiřího z Poděbrad, mezi historickou a novou budovou Národního muzea, v ulici Na Příkopě a na náměstí Republiky.
Instalace nejsou rekonstrukcemi konkrétních dopravních nehod. Mají připomenout, co se může odehrát během několika vteřin před nárazem a jak snadno si řidiči dokážou rizikové jednání omluvit. Vážné nehodě totiž nemusí předcházet extrémní hazard. Někdy stačí myšlenka „jen se rychle podívám na telefon“, „ještě to stihnu“ nebo „všichni tady jedou stejně“.
U ostatních vidíme problém, u sebe hledáme důvod
Na každodenní rozhodování řidičů se zaměřil průzkum agentury STEM/MARK, kterého se zúčastnilo 1017 řidičů ve věku od 17 let. Výsledky ukázaly výrazný rozdíl mezi tím, jak lidé hodnotí vlastní chování a stejné jednání ostatních. Všechny sledované chyby respondenti připisovali častěji ostatním než sami sobě.
„U druhého řidiče vidíme nebezpečné chování mnohem snadněji než sami u sebe. Když uděláme stejnou věc my, velmi rychle pro ni najdeme vysvětlení: spěchám, jen se na chvíli podívám, ještě to zvládnu. A čím častěji nám takové chování projde bez následků, tím normálnější nám začne připadat,“ uvedla krizová interventka Jana Mottlová.
Největší rozdíl průzkum odhalil u používání mobilního telefonu. Četnost tohoto prohřešku u ostatních řidičů respondenti ohodnotili v průměru známkou 3,03, zatímco u sebe známkou 1,53 na stejné škále. Podobný rozdíl se projevil také při hodnocení překračování rychlosti nebo nedodržování bezpečné vzdálenosti.
Výsledky přitom neukazují skutečný podíl řidičů, kteří se takového jednání dopouštějí. Zachycují především rozdíl ve vnímání vlastního chování a chování ostatních.
Zprávu za jízdy by si přečetla téměř polovina řidičů
Rozpor mezi znalostí rizika a konkrétním rozhodnutím ukázaly také modelové situace. Celkem 46 procent respondentů uvedlo, že by si za jízdy přečetlo příchozí zprávu na telefonu. Dalších 39 procent by překročilo povolenou rychlost, pokud by stejným tempem jel také okolní provoz.
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Metro E zatím nemá schválenou trasu ani termín výstavby, přesto už může ovlivňovat očekávání na pražském realitním trhu. Zkušenosti s metrem, železnicí i dálnicemi ukazují, že nová doprava dokáže zvýšit hodnotu bydlení. Rozhoduje však hlavně ušetřený čas, jistota projektu a poloha nemovitosti.
Nejde o chování pozorované v reálném silničním provozu, ale o deklarované odpovědi. Přesto výsledky ukazují, jak snadno může známé pravidlo ustoupit konkrétní situaci a pocitu, že „tentokrát se nic nestane“.
Podle 55 procent dotázaných stojí za porušováním pravidel přesvědčení řidičů, že mají situaci pod kontrolou. Polovina respondentů uvedla, že lidé dané chování nepovažují za nebezpečné, a 39 procent za jeden z hlavních důvodů označilo spěch. Více než čtvrtina dotázaných se domnívá, že se některé rizikové návyky postupně staly běžnou součástí provozu.
Policie: Za osm měsíců zemřelo na silnicích 276 lidí
„Za prvních osm měsíců roku přišlo na českých silnicích o život 276 lidí, což je o 11 více než ve stejném období loni. Jen během letních prázdnin zemřelo při nehodách 98 lidí, nejvíce od roku 2021,“ uvedl ředitel služby dopravní policie Michal Hodboď.
Policejní statistiky zachycují skutečné nehody a jejich následky, zatímco průzkum mapuje postoje a rozhodování řidičů. Společně upozorňují na rizika spojená s chováním, které už část lidí nepovažuje za mimořádně nebezpečné.
Vraky jsou první částí preventivní kampaně
Havarované automobily jsou rozmístěny na náměstí Jiřího z Poděbrad, u Národního muzea, v ulici Na Příkopě a na náměstí Republiky. Jejich úplný význam zatím organizátoři nezveřejnili.
Česká dopravní infrastruktura by měla v příštím roce získat výraznou finanční injekci. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury počítá s výdaji 183,1 miliardy korun, meziročně o téměř 14 miliard více. Peníze mají směřovat především do výstavby dálnic a modernizace železnic.
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Česká dopravní infrastruktura by měla v příštím roce získat výraznou finanční injekci. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury počítá s výdaji 183,1 miliardy korun, meziročně o téměř 14 miliard více. Peníze mají směřovat především do výstavby dálnic a modernizace železnic.
Vraky představují první část širší preventivní aktivity, kterou organizátoři představí na konci září.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.