V Bulharsku vybuchl sklad munice firmy, která měla zbraně i ve Vrběticích
Muničním skladem ve středním Bulharsku v noci na dnešek otřásl výbuch a vypukl tam požár. Areál patří firmě EMKO obchodníka se zbraněmi Emilijana Gebreva. Ministerstvo vnitra nevylučuje, že mohlo jít o sabotáž, uvedla agentura DPA. Jiný areál této společnosti zasáhl požár a výbuch i v srpnu. Gebrev měl uskladněné zbraně i v moravských Vrběticích, kde došlo k výbuchu v roce 2014.
Po explozi a požáru nedaleko obce Careva Livada nejsou hlášeni žádní zranění. „Nevylučujeme zásah zvenčí, všechny hypotézy jsou ve hře,“ řekl bulharský ministr vnitra Ivan Demerdžiev, který přijel na místo. Podle agentury AFP řekl, že areál měl nedostatky, včetně špatného zabezpečení. Nařídil, aby byla zkontrolována bezpečnostní opatření ve všech muničních skladech v zemi.
Společnost EMKO tvrdí, že do skladu, kde v pátek nastal výbuch, pravidelně chodily úřední kontroly a že v něm nebyly porušeny žádné předpisy. Bezpečnost okolo takových areálů má na starosti stát a za podobnými incidenty stály „síly zvenčí“, uvedla firma podle AFP. Dodala, že za událostmi nemohla být lidská chyba.
Hledání ruské stopy
Demerdžiev neřekl, že za explozí by mohlo být Rusko. Prozápadní opoziční strana Demokratické Bulharsko ale požaduje, aby úřady vyšetřovaly možnou „ruskou stopu“ v explozích v areálech firmy EMKO. Poukazuje na to, že v poslední době se u zbrojařských podniků v zemích EU, které podporují Ukrajinu v její obraně proti ruské vojenské invazi, stávají různé incidenty.
Bulharsko se přestane účastnit práce koalice ochotných, která sdružuje státy podporující Ukrajinu proti ruské invazi. Premiér Rumen Radev odmítá pokračující vojenskou a finanční pomoc Kyjevu a prosazuje diplomatické řešení konfliktu. Na svém rozhodnutí trval i poté, co ho francouzský prezident Emmanuel Macron osobně požádal, aby země v koalici zůstala.
Bulharsko vystupuje z řady podporovatelů Ukrajiny. Radev odmítá další zbraně
Politika
Bulharsko se přestane účastnit práce koalice ochotných, která sdružuje státy podporující Ukrajinu proti ruské invazi. Premiér Rumen Radev odmítá pokračující vojenskou a finanční pomoc Kyjevu a prosazuje diplomatické řešení konfliktu. Na svém rozhodnutí trval i poté, co ho francouzský prezident Emmanuel Macron osobně požádal, aby země v koalici zůstala.
V uplynulých deseti letech zasáhlo areály a sklady firmy EMKO několik výbuchů. Některé z nich bulharské úřady prošetřovaly jako sabotáž. V roce 2024 Sofia vydala zatykač na šest ruských občanů podezřelých ze zapojení do zničení skladů firmy EMKO z let 2011 až 2020. Byly v nich uloženy zbraně určené na vývoz na Ukrajinu a do Gruzie. Moskva podíl na útocích na areály popírá.
Obchodník se zbraněmi Emilijan Gebrev měl uskladněné zbraně také v moravských Vrběticích v říjnu 2014, kdy tamní muniční sklad postihla ničivá exploze. České úřady nejpozději od roku 2021 podezírají příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU.
Většina Čechů souhlasí se závěry policie, že za výbuchy skladů v muničním areálu ve Vrběticích na Zlínsku jsou ruští agenti. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Středoevropskou observatoř digitálních médií , která sdružuje několik organizací pod vedením Univerzity Karlovy.
Vrbětický atentát. Většina Čechů souhlasí s tím, že za výbuchem jsou Rusové
Politika
Většina Čechů souhlasí se závěry policie, že za výbuchy skladů v muničním areálu ve Vrběticích na Zlínsku jsou ruští agenti. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Středoevropskou observatoř digitálních médií , která sdružuje několik organizací pod vedením Univerzity Karlovy.
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