Farageova strana dostala podruhé za dva dny další miliardu korun na volby
Britská populistická strana Reform UK obdržela další rekordní dar 36 milionů liber (více než jednu miliardu korun). Dárcem je magnát v oblasti kryptoměn Christopher Harborne, který o tom informoval v článku publikovaném v deníku The Daily Telegraph.
Pro stranu Nigela Farage jde o druhý rekordní příspěvek za dva dny v době, kdy se strana připravuje na příští volby.
„Silná země je taková, která je financována dynamickou ekonomikou, která vytváří pracovní místa. Proto vkládám své peníze do toho, co považuji za jedinou schůdnou cestu, která zajistí oživení ekonomiky,“ napsal Harborne.
Dlouho se opíral do ostatních, nyní politická kauza dohnala i jeho. Proč parlament vyšetřuje Nigela Farage? Proč rezignoval na svůj mandát? A konečně, proč mají Britové raději držet palce chlápkovi s odpadkovým košem na hlavě?
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Politika
Dlouho se opíral do ostatních, nyní politická kauza dohnala i jeho. Proč parlament vyšetřuje Nigela Farage? Proč rezignoval na svůj mandát? A konečně, proč mají Britové raději držet palce chlápkovi s odpadkovým košem na hlavě?
„Domnívám se, že Nigel Farage a jeho strana plně chápou, co musí vláda udělat, aby se naše země vrátila na správnou cestu,“ dodal.
Harborne pak vysvětlil své rozhodnutí darovat straně rekordní částku soutěživostí s dalším investorem. „Zatímco jsem straně Reform přispíval částkou kolem jednoho milionu liber měsíčně, Ben Delo mi sdělil, že se chystá poskytnout rekordní dar 36 milionů liber. Můj soutěživý duch mě inspiroval k tomu, abych se mu vyrovnal, a tak jsem to udělal,“ uvedl Harborne.
Delo rekordní dar straně oznámil v pátek. Reform UK tak od obou dárců za 48 hodin obdržela 72 milionů liber.