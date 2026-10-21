Technologie ovládly obchody, zákazník ztrácí pozornost. Retail hledá cestu z pasti
Umělá inteligence, záplava dat a stále chytřejší prodejny. Obchodníci mají více nástrojů než kdy dříve, přesto čelí zásadnímu problému: jak v informačním hluku získat pozornost zákazníka a proměnit ji ve skutečný nákup. Odpovědi budou už v listopadu hledat v Praze světoví experti na retail, branding a marketing. Mezi nimi britská futuristka Kate Ancketill či kreativní stratég Michal Pastier.
Obchodníci dnes vědí o zákaznících stále více. Mají k dispozici pokročilou analytiku, umělou inteligenci, personalizovanou komunikaci i technologie, které dokážou proměnit samotnou prodejnu. Jenže čím více možností, jak zákazníka oslovit, tím složitější je skutečně upoutat jeho pozornost. A ještě obtížnější může být přesvědčit ho k nákupu.
Právě tento paradox vystihuje motto letošního POPAI DAY 2026: High-tech, Low Attention. Technologie se stávají běžnou součástí obchodu, ale jejich množství samo o sobě nezaručuje lepší zákaznickou zkušenost ani vyšší prodeje. Rozhodující je, zda dokážou zákazníkovi usnadnit orientaci v nabídce, zjednodušit rozhodování a nabídnout relevantní informace ve správný okamžik.
Otázka už tedy nestojí pouze tak, jaké další technologie mohou obchodníci zavést. Stále důležitější je vědět, které z nich mají pro zákazníka skutečnou hodnotu. A které naopak jen přidávají další podněty do prostředí, v němž už nyní soutěží o jeho pozornost desítky značek.
Dvě sekundy na zaujetí. Pak už může být pozdě
Jak rychle dnes značka musí zákazníka zaujmout? A co vlastně rozhoduje o tom, že si jejího sdělení všimne?
Právě těmto otázkám se bude věnovat jeden z nejvýraznějších středoevropských kreativních stratégů Michal Pastier. Jeho vystoupení na konferenci POPAI FÓRUM ponese výmluvný název: Máte 2 sekundy. Jak zaujmout v době klesající pozornosti a proměnit ji ve skutečný zájem zákazníka.
Pastier se zaměří na to, co v současné komunikaci skutečně funguje a co naopak představuje ztrátu času. Na konkrétních příkladech z praxe chce ukázat, jak lze počáteční zaujetí proměnit v opravdový zájem o značku nebo produkt.
Pro obchodníky jde o zásadní téma. Samotné zobrazení reklamy, atraktivní vizuál nebo technologicky vyspělá prezentace ještě neznamenají, že si zákazník sdělení zapamatuje. Tím méně, že podle něj skutečně změní své nákupní rozhodnutí.
Pozornost se tak stává jedním z klíčových témat současného retailového marketingu. Nejde pouze o to zákazníka zastavit, ale také mu nabídnout dostatečně silný důvod, aby pokračoval dál.
Obchodníci investují do umělé inteligence, automatizace a personalizovaných nabídek. Jak ale zajistit, aby nové technologie zákazníkům nákup usnadnily a nezahltily je dalšími podněty? Na tuto otázku se zaměří Popai Day 2026, který se uskuteční 19. listopadu v pražském O2 universu. Hlavní řečnicí bude expertka na budoucnost retailu Kate Ancketill, která radí značkám jako Nike, Google nebo Tesco.
Technologie přibývají, pozornost zákazníků mizí. Popai Day ukáže, jak ji získat
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Obchodníci investují do umělé inteligence, automatizace a personalizovaných nabídek. Jak ale zajistit, aby nové technologie zákazníkům nákup usnadnily a nezahltily je dalšími podněty? Na tuto otázku se zaměří Popai Day 2026, který se uskuteční 19. listopadu v pražském O2 universu. Hlavní řečnicí bude expertka na budoucnost retailu Kate Ancketill, která radí značkám jako Nike, Google nebo Tesco.
Umělá inteligence mění retail. Sama ale zákazníky nepřivede
Technologickou budoucnost obchodování přiblíží britská retailová futuristka Kate Ancketill, která patří mezi hlavní osobnosti letošního programu. Více než 25 let se zabývá proměnami spotřebitelského chování a využíváním nových technologií v obchodě.
Jako šéfka agentury GDR Creative Intelligence spolupracovala se značkami Nike, Google, Coca-Cola či Tesco. V Praze nabídne pohled na to, jak umělá inteligence a další technologické inovace mění prostředí, v němž obchodníci soupeří o zákazníky.
Právě vztah mezi technologiemi a zákaznickým chováním bude jedním z hlavních témat konference. V centru diskuse nebude pouze samotná AI, ale především její praktické využití a schopnost vytvářet smysluplnou zákaznickou zkušenost.
Organizátoři chtějí ukázat, že budoucnost retailu nemusí spočívat v co největším množství digitálních prvků v prodejně. Důležitější může být jejich vhodné propojení s prostředím obchodu a potřebami lidí, kteří v něm nakupují.
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Prodejna už nemá být jen místem nákupu
Dalším výrazným tématem bude samotná role kamenných obchodů. V době, kdy zákazník může stále více věcí vyřídit digitálně, získává na významu otázka, proč by měl do fyzické prodejny vůbec přijít a co mu má návštěva nabídnout.
Tomuto tématu se bude věnovat jeden ze tří hlavních programových bloků nazvaný Retail jako místo, kde zákazníci chtějí být.
Prodejna přitom není pouze prostorem pro vystavení zboží. Je také místem, kde se zákazník rozhoduje, porovnává možnosti a přichází do přímého kontaktu se značkou. Z pohledu obchodníka proto může být důležité nejen to, jak obchod vypadá, ale také jak snadno se v něm zákazník orientuje a jakou zkušenost si z návštěvy odnáší.
Právě na rozhodování zákazníků přímo v místě prodeje se zaměří také britský odborník na retailový a shopper marketing Joe Ward. Jeho vystoupení přinese pohled na možnosti, jak zákaznické rozhodování v prodejně efektivně ovlivňovat.
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Zprávy z firem
AI transformace probíhá v řadě firem. Oblast e-commerce patří mezi nejaktivnější odvětví, protože pracuje s velkým množstvím dat, a zároveň je pod silným tlakem na efektivitu i zákaznickou zkušenost. Není ale jediná. Podobně intenzivně dnes AI transformaci řeší banky, pojišťovny, telekomunikace, výroba nebo energetika, říká Tervel Šopov, AI & Data Partner Deloitte CE.
Retail Media: Z prodejen se stává také mediální prostor
Technologická proměna retailu přináší ještě jednu důležitou změnu. Obchodní prostředí se stále více propojuje s reklamou a marketingovou komunikací. Třetí hlavní tematický blok POPAI FÓRUM proto ponese název Retail Media – nový mediální ekosystém.
Jde o oblast, v níž se setkávají zájmy obchodníků, výrobců, značek a zadavatelů reklamy. Pozornost zákazníka už není důležitá pouze pro samotný prodej zboží, ale také pro komunikaci značek přímo v prostředí, kde se lidé rozhodují o nákupu.
Pro firmy tak vzniká další otázka: jak využívat nové mediální možnosti, aniž by zákazníka zahltily reklamou a dalšími sděleními?
Téma Retail Media zároveň dobře zapadá do hlavní myšlenky letošní konference. Větší technologické možnosti a další komunikační kanály totiž automaticky neznamenají, že značka dokáže zákazníka účinněji oslovit.
Praha přivítá více než 800 odborníků na obchod a marketing
O těchto otázkách budou 19. listopadu diskutovat odborníci na konferenci POPAI FÓRUM 2026, která je součástí osmnáctého ročníku POPAI DAY. Akce se uskuteční v pražském O2 universu a podle organizátorů se na ní sejde více než 800 zástupců retailu, brandingu a marketingu.
Konferenční program propojí tři hlavní oblasti: technologie a AI v boji o pozornost zákazníka, proměnu kamenných prodejen a rozvoj Retail Media. Vedle vystoupení zahraničních expertů nabídne také příklady z praxe a pohled na aktuální trendy v obchodě.
POPAI DAY navíc není pouze odbornou konferencí. Jeho součástí bude výstava soutěžních projektů POPAI AWARDS, Hvězda 3D reklamy a POPAI STUDENT AWARDS. Celodenní program vyvrcholí večerním galavečerem s vyhlášením vítězů soutěží.
Newstream je mediálním partnerem akce.
Podrobnosti o programu a možnostech účasti jsou k dispozici na oficiálním webu POPAI FÓRUM 2026.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.