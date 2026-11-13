Technik na obchůzce je luxus, říká M2C. Budovy chce hlídat na dálku
Objíždět budovy jen kvůli zjištění, že všechno funguje, zabírá technikům čas, který mohou využít při opravách. Skupina M2C představila systém M.a.R.V.In., který propojuje senzory, kamery a technologie měření a regulace a umožňuje část zásahů provádět na dálku. Podle firmy může odborníkům na údržbu ušetřit až 45 procent času věnovaného rutinním obchůzkám.
Rostoucí provozní náklady a nedostatek kvalifikovaných pracovníků nutí firmy hledat úspory také v technické správě budov. Skupina M2C, která poskytuje bezpečnostní služby a facility management, sází na vzdálený dohled. Její řešení M.a.R.V.In. průběžně sleduje stav zařízení a upozorňuje na odchylky, kvůli jejichž odhalení by jinak musel technik dorazit osobně. Část problémů navíc umožňuje řešit bez výjezdu.
Obchůzky pod dohledem senzorů
Název M.a.R.V.In. je zkratkou pro Měření a Regulaci + Vizuální Inspekci. Systém spojuje IoT senzory, kamerové systémy, termokamery a technologie měření a regulace do jednoho celku. Technikům tak poskytuje přehled o stavu objektů bez nutnosti neustálé fyzické přítomnosti. Podle M2C může převzít část rutinního dohledu a ušetřit až 45 procent času, který pracovníci údržby věnují pravidelným obchůzkám.
Po úspěšném vstupu na burzu rozšiřuje facility managementová skupina své aktivity nákupem menší bezpečnostní firmy. Současně hledá technologické společnosti s hotovými řešeními pro provoz budov.
Bártova M2C po vstupu na burzu rozšiřuje akvizice. Posiluje bezpečnost a míří na technologie
Zprávy z firem
Po úspěšném vstupu na burzu rozšiřuje facility managementová skupina své aktivity nákupem menší bezpečnostní firmy. Současně hledá technologické společnosti s hotovými řešeními pro provoz budov.
„Technik, který objíždí areály jen proto, aby zjistil, že je všechno v pořádku, je dnes luxus. Kvalifikovaných lidí je na trhu málo a jejich čas patří tam, kde je fyzická přítomnost opravdu potřeba,“ říká Ondřej Pěnička, ředitel Facility Managementu M2C. Vzdálený dohled má podle něj uvolnit kapacity odborníků pro práci, která se bez zásahu přímo na místě neobejde.
Únik vody ohlásí systém, další postup určí operátor
Pokud systém zaznamená například únik vody nebo teplotní odchylku, upozorní operátora vzdáleného dohledu. Ten situaci prověří a podle jejích okolností buď provede dostupný zásah na dálku, nebo zajistí výjezd technika. Cílem je zachytit problém dříve, než přeroste v rozsáhlejší provozní komplikaci. Správa budov se tak má více soustředit na prevenci a předvídání závad.
„Budova dnes umí sama dát vědět, že se něco děje. Únik vody nebo přehřívající se zařízení zachytíme dřív, než z nich vznikne havárie a drahá oprava. Tím se mění celá logika údržby. Místo hašení požárů jim předcházíme,“ uvádí Pěnička.
Technici zůstávají, část kontrol převezme technologie
M.a.R.V.In. může podle M2C spolupracovat jak s jejími technickými týmy, tak se stávajícími dodavateli údržby klienta. Firma systém představuje jako nástroj pro lepší využití odborných kapacit. Pracovníkům má omezit rutinní kontroly a přesuny mezi objekty, aby se mohli více věnovat úkolům, které vyžadují jejich zkušenosti a osobní přítomnost.
„Nejde o to vyměnit lidi za technologie. Jde o to, aby zkušený technik nestrávil půl dne cestou k zařízení, které funguje bez chyby, a měl čas na práci, kterou za něj žádný senzor neudělá,“ dodává Pěnička.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
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