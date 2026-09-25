Strojvedoucí, stevardi i technici. RegioJet spouští masivní nábor
RegioJet chystá jedno z největších rozšíření železničního provozu za poslední roky a s ním i masivní nábor. Kvůli převzetí rychlíkové linky R9 mezi Prahou, Vysočinou a Brnem a rozšíření regionální dopravy v Ústeckém kraji chce přijmout stovky nových zaměstnanců – od strojvedoucích a stevardů až po techniky a dispečery.
RegioJet se připravuje na výrazné rozšíření železničního provozu a spolu s tím posiluje své týmy. Firma chce přijmout stovky nových zaměstnanců, především strojvedoucí, stevardy a průvodčí, ale také pracovníky údržby, elektromechaniky, dispečery či zaměstnance prodejních míst. Nejvíce nových lidí hledá v Praze, Brně, na Vysočině a v Ústeckém kraji.
Hlavním důvodem náboru je start nových linek. Od prosince 2026 budou žluté vlaky zajišťovat rychlíkovou linku R9 mezi Prahou, Havlíčkovým Brodem, Jihlavou a Brnem. Současně RegioJet rozšíří regionální dopravu v Ústeckém kraji.
RegioJet slaví 15 let od chvíle, kdy jeho první žlutý vlak vyjel na české koleje. Majitel firmy Radim Jančura hodnotí liberalizaci železnice převážně pozitivně: tvrdí, že soutěže snižují náklady státu a krajů, zvyšují kvalitu vlaků a nutí dopravce investovat. Další zásadní posun podle něj přijde teprve s vysokorychlostními tratěmi.
„Praha–Brno za hodinu změní celé regiony.“ Jančura tlačí na vysokorychlostní tratě
Zprávy z firem
RegioJet slaví 15 let od chvíle, kdy jeho první žlutý vlak vyjel na české koleje. Majitel firmy Radim Jančura hodnotí liberalizaci železnice převážně pozitivně: tvrdí, že soutěže snižují náklady státu a krajů, zvyšují kvalitu vlaků a nutí dopravce investovat. Další zásadní posun podle něj přijde teprve s vysokorychlostními tratěmi.
Největší zájem je o strojvedoucí a palubní personál
Strojvedoucí firma hledá pro nástup v Praze, Brně, Ústí nad Labem a Mostě. Nabídka je určená jak zkušeným pracovníkům, tak lidem s kratší praxí nebo čerstvě dokončeným kurzem. Jezdit mohou například na příměstských linkách v Praze a Středočeském kraji, na dálkových a mezinárodních spojích s lokomotivami TRAXX nebo v nových elektrických jednotkách na lince R9. V Ústeckém kraji budou nasazeny elektrické jednotky Škoda.
RegioJet současně nabírá desítky stevardů pro linku R9 a další průvodčí pro regionální provoz v Ústeckém kraji. Pokračuje také nábor palubního personálu pro dálkové a mezinárodní linky. Firma počítá jak s hlavními pracovními poměry, tak s brigádníky a nové zaměstnance chce sama zaškolit.
„Čeká nás jedno z největších rozšíření provozu za poslední roky, a proto potřebujeme výrazně posílit naše týmy. Největší zájem máme aktuálně o strojvedoucí a palubní personál, příležitost ale nabízíme i lidem, kteří dosud na železnici nepracovali,“ uvedla ředitelka personálního oddělení RegioJetu Jana Skalická.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Nová místa vzniknou i mimo vlaky
Nábor se netýká pouze provozu na kolejích. RegioJet hledá také pracovníky pro údržbu a opravy kolejových vozidel, elektromechaniky, zaměstnance dispečinku, prodejních míst a další provozní či podpůrné profese.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.