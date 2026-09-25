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newstream.cz Zprávy z firem Strojvedoucí, stevardi i technici. RegioJet spouští masivní nábor

Strojvedoucí, stevardi i technici. RegioJet spouští masivní nábor

RegioJet rozjíždí velký nábor. Kvůli novým linkám přijme stovky lidí
RegioJet, užito se svolením
Jiří Frydlewicz
fry
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RegioJet chystá jedno z největších rozšíření železničního provozu za poslední roky a s ním i masivní nábor. Kvůli převzetí rychlíkové linky R9 mezi Prahou, Vysočinou a Brnem a rozšíření regionální dopravy v Ústeckém kraji chce přijmout stovky nových zaměstnanců – od strojvedoucích a stevardů až po techniky a dispečery.

RegioJet se připravuje na výrazné rozšíření železničního provozu a spolu s tím posiluje své týmy. Firma chce přijmout stovky nových zaměstnanců, především strojvedoucí, stevardy a průvodčí, ale také pracovníky údržby, elektromechaniky, dispečery či zaměstnance prodejních míst. Nejvíce nových lidí hledá v Praze, Brně, na Vysočině a v Ústeckém kraji.

Hlavním důvodem náboru je start nových linek. Od prosince 2026 budou žluté vlaky zajišťovat rychlíkovou linku R9 mezi Prahou, Havlíčkovým Brodem, Jihlavou a Brnem. Současně RegioJet rozšíří regionální dopravu v Ústeckém kraji.

Radim Jančura

„Praha–Brno za hodinu změní celé regiony.“ Jančura tlačí na vysokorychlostní tratě

Zprávy z firem

RegioJet slaví 15 let od chvíle, kdy jeho první žlutý vlak vyjel na české koleje. Majitel firmy Radim Jančura hodnotí liberalizaci železnice převážně pozitivně: tvrdí, že soutěže snižují náklady státu a krajů, zvyšují kvalitu vlaků a nutí dopravce investovat. Další zásadní posun podle něj přijde teprve s vysokorychlostními tratěmi.

ČTK, fry

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Největší zájem je o strojvedoucí a palubní personál

Strojvedoucí firma hledá pro nástup v Praze, Brně, Ústí nad Labem a Mostě. Nabídka je určená jak zkušeným pracovníkům, tak lidem s kratší praxí nebo čerstvě dokončeným kurzem. Jezdit mohou například na příměstských linkách v Praze a Středočeském kraji, na dálkových a mezinárodních spojích s lokomotivami TRAXX nebo v nových elektrických jednotkách na lince R9. V Ústeckém kraji budou nasazeny elektrické jednotky Škoda.

RegioJet současně nabírá desítky stevardů pro linku R9 a další průvodčí pro regionální provoz v Ústeckém kraji. Pokračuje také nábor palubního personálu pro dálkové a mezinárodní linky. Firma počítá jak s hlavními pracovními poměry, tak s brigádníky a nové zaměstnance chce sama zaškolit.

„Čeká nás jedno z největších rozšíření provozu za poslední roky, a proto potřebujeme výrazně posílit naše týmy. Největší zájem máme aktuálně o strojvedoucí a palubní personál, příležitost ale nabízíme i lidem, kteří dosud na železnici nepracovali,“ uvedla ředitelka personálního oddělení RegioJetu Jana Skalická.

Nová místa vzniknou i mimo vlaky

Nábor se netýká pouze provozu na kolejích. RegioJet hledá také pracovníky pro údržbu a opravy kolejových vozidel, elektromechaniky, zaměstnance dispečinku, prodejních míst a další provozní či podpůrné profese.

VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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