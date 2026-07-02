Prima překonala sedm miliard v tržbách. Teď chce víc sázet na streaming
Prima loni překonala hranici sedmi miliard korun v tržbách a zvýšila provozní zisk EBITDA na 1,8 miliardy korun. Skupinu dál táhnou televizní stanice, rostou ale i digitální projekty a streaming, na který chce mediální dům letos víc vsadit.
Mediální skupina Prima loni zvýšila provozní zisk EBITDA na 1,8 miliardy korun. Meziročně si polepšila přibližně o pět procent. Stejným tempem rostly také tržby, které dosáhly téměř 7,2 miliardy korun. Skupina o výsledcích informovala v tiskové zprávě.
„Překročení hranice sedmi miliard korun v konsolidovaných tržbách považujeme za významný milník a zároveň za závazek pokračovat v dalším rozvoji všech částí skupiny,“ uvedl generální ředitel skupiny Prima Lukáš Kubát.
Skupina TV Nova loni zvýšila čistý zisk o 58 procent na 1,88 miliardy korun. Tržby jí vzrostly na 11,65 miliardy. Hlavním zdrojem výnosů zůstává televizní reklama, stále důležitější roli ale hraje platforma Oneplay.
Nova vydělává víc než dřív. Pomáhá jí i sázka na Oneplay
Zprávy z firem
Skupina TV Nova loni zvýšila čistý zisk o 58 procent na 1,88 miliardy korun. Tržby jí vzrostly na 11,65 miliardy. Hlavním zdrojem výnosů zůstává televizní reklama, stále důležitější roli ale hraje platforma Oneplay.
Televizní stanice jako největší zdroj příjmů
Největším zdrojem příjmů zůstávají televizní stanice, které loni vytvořily zhruba dvě třetiny všech tržeb skupiny. Skoro miliardu korun přinesla rádia zastupovaná Media Clubem. Rostly také online projekty a digitální platformy, jejichž tržby se pohybovaly kolem 600 milionů korun. Podobný objem podle Primy vykázaly i ostatní poskytované služby.
Digitální projekty mají být jedním z hlavních směrů rozvoje také letos. Prima proto vytvořila samostatnou streamingovou divizi, která má zastřešit další rozvoj platformy prima+ a dalších digitálních produktů skupiny.
Skupina Prima zahrnuje 15 společností. Provozuje 13 celoplošných televizních stanic pod FTV Prima, šest rozhlasových stanic prostřednictvím Radio United Broadcasting a zhruba tři desítky webových portálů. Obchodní zastupitelství Media Club zajišťuje prodej reklamy pro 317 médií napříč televizí, rádiem, internetem i tištěnými tituly. V e-sportu a gamingu skupina působí přes PLAYzone, komunikační služby klientům poskytuje Media Booster.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.