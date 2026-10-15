Odpad roztřídí optické senzory. V Třinci vznikla linka pro 20 tisíc tun obalů ročně
V Oldřichovicích u Třince začal testovací provoz nové třídicí linky společnosti Smolo. Zařízení zvládne ročně zpracovat až 20 tisíc tun lehkých obalů a díky optickým senzorům je rozdělit do jedenácti frakcí. Halu dokončil Metrostav CZ. Plný provoz má začít na začátku roku 2027. Čtyřicet procent celkových nákladů pokryje dotace z programu Životní prostředí.
Papír a plasty z tříděného odpadu dostávají na Třinecku nové technologické zázemí. Společnost Smolo převzala od Metrostavu CZ dokončenou halu v Oldřichovicích a zahájila testovací provoz nové třídicí linky. Ta nahrazuje zařízení, které v areálu fungovalo od roku 1997 a v posledních letech již nevyhovovalo technologickým ani legislativním požadavkům. Podle společností zapojených do projektu bude nová linka patřit mezi tři nejmodernější zařízení svého druhu v Česku.
Senzory poznají složení i barvu plastů
Nová technologie má zvýšit rychlost třídění i kvalitu surovin, které se následně vracejí do oběhu. Linka dokáže za rok zpracovat až 20 tisíc tun lehkých obalů a rozdělit je do jedenácti frakcí, od plastů přes kovy po nápojové obaly. Klíčovou roli přitom hrají optické senzory, které rozpoznávají chemické složení, barvu, tvar a další vlastnosti plastových částic. Přesnější separace má zlepšit využitelnost vytříděného materiálu pro další zpracování.
Déšť provázel slavnostní otevření, pozornost ale patřila tomu, co se skrývá pod střechou. Průmyslový palác na pražském Výstavišti má za sebou více než čtyři a půl roku náročných stavebních prací. Vyhořelé křídlo znovu stojí, nad střední halou se skví svatováclavská koruna a zrestaurovaný strop ukazuje umění dávných řemeslníků. Obnova za zhruba tři miliardy korun vrátila památce řadu původních detailů. A také možnost znovu hostit výstavy a veletrhy a další velké akce.
Po 18 letech je Průmyslový palác znovu celý. Rekonstrukce spolkla tři miliardy
Reality
Déšť provázel slavnostní otevření, pozornost ale patřila tomu, co se skrývá pod střechou. Průmyslový palác na pražském Výstavišti má za sebou více než čtyři a půl roku náročných stavebních prací. Vyhořelé křídlo znovu stojí, nad střední halou se skví svatováclavská koruna a zrestaurovaný strop ukazuje umění dávných řemeslníků. Obnova za zhruba tři miliardy korun vrátila památce řadu původních detailů. A také možnost znovu hostit výstavy a veletrhy a další velké akce.
„Dokončením stavby jsme vytvořili podmínky pro spuštění jedné z nejmodernějších třídicích linek v Česku. Právě propojení kvalitního technického zázemí a moderních technologií je klíčem k efektivnějšímu využití vytříděných surovin,“ říká Eva Konečná, projektová manažerka společnosti Smolo.
Staré zařízení ustoupilo rozsáhlé přestavbě
Modernizace začala kompletní demolicí původního zařízení a zahrnovala rozsáhlou přestavbu areálu. Metrostav CZ dokončil hrubou stavbu na začátku jara, následně bylo potřeba sladit práce s dalšími partnery a dodavateli. „Moc mě těší, že se nám díky dobré komunikaci s investorem a subdodavateli podařilo dokončit projekt včas,“ uvádí vedoucí projektu Pavel Szmek z Metrostavu CZ. Plné spuštění linky investor plánuje na začátek příštího roku.
Zvenčí kostka, uvnitř konstrukce připomínající devět mostů nad sebou. Nová ostravská knihovna roste do výšky a stavbaře zaměstnává neobvyklým technickým řešením. Černá kostka nabídne prostor pro téměř milion knih, kreativní dílnu i experimentální kino. Její provoz pomůže řídit umělá inteligence.
Devět mostů nad sebou. Ostravská Černá kostka roste, dostane i levitující schodiště
Reality
Zvenčí kostka, uvnitř konstrukce připomínající devět mostů nad sebou. Nová ostravská knihovna roste do výšky a stavbaře zaměstnává neobvyklým technickým řešením. Černá kostka nabídne prostor pro téměř milion knih, kreativní dílnu i experimentální kino. Její provoz pomůže řídit umělá inteligence.
Proměnou prošlo také zázemí provozu. V areálu vznikly nové zpevněné plochy, přístřešek pro techniku a silniční váha. Dešťová voda je svedena do retenční nádrže a fasádu doplňuje popínavá vegetace. Střešní konstrukce počítá s budoucí instalací fotovoltaických panelů, které mají snížit energetickou náročnost provozu. Nové zařízení má podle investora zároveň umožnit plnění současných i budoucích norem pro nakládání s odpady a omezit dopady provozu na životní prostředí.
Dotace pokryje dvě pětiny nákladů
Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, který pokryje 40 procent celkových nákladů. Jejich výši společnosti neuvedly. Pro Metrostav CZ jde zároveň o další třineckou zakázku spojenou s využíváním surovin a cirkulární ekonomikou. Ve městě realizuje také výzkumné a vývojové centrum CirkArena, které se má zaměřit na inovace v této oblasti.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.