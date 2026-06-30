Miliardový sešup v Nošovicích. Hyundai po slabším roce vyhlíží nový model
Hyundai Motor Manufacturing Czech má za sebou slabší rok. Čistý zisk nošovické automobilky klesl téměř o 60 procent na 4,32 miliardy korun. Firma vyrobila méně aut a tržby jí spadly o více než 28 miliard korun.
Automobilce Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku loni klesl čistý zisk o 6,42 miliardy korun na 4,32 miliardy korun. Pokles představuje téměř 60 procent. Podniku klesly i tržby, a to o 28,08 miliardy, tedy o 15 procent, na 159,71 miliardy korun. Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) to uvedla ve výroční zprávě zveřejněné ve Sbírce listin.
„Uplynulý rok byl pro Hyundai Motor Manufacturing Czech obdobím, které prověřilo schopnost společnosti pružně reagovat na proměnlivé podmínky automobilového trhu,“ uvedl prezident HMMC Jun Sang-hun, v anglické transkripci Sanghoon Yoon. Letošní rok podle něj přinese další výzvy, především zahájení výroby nového modelu.
Tuzemské automobilky vyrobily za prvních pět měsíců letošního roku 639 681 osobních aut, meziročně o 4,7 procenta více. Stále větší roli hrají elektrifikované vozy. Hybridy, plug-in hybridy a elektromobily už tvoří 41 procent české produkce.
Česká výroba aut dál roste. Elektrifikované vozy tvoří už 41 procent produkce
Zprávy z firem
Tuzemské automobilky vyrobily za prvních pět měsíců letošního roku 639 681 osobních aut, meziročně o 4,7 procenta více. Stále větší roli hrají elektrifikované vozy. Hybridy, plug-in hybridy a elektromobily už tvoří 41 procent české produkce.
Výroba aut klesla
Loni nošovický závod vyrobil 276 175 aut, tedy o 54 715 méně než v roce 2024. Letošní výrobní plán je stanoven na 264 760 vozů. Zhruba polovinu budou tvořit elektrifikované vozy.
„Rok 2025 byl zároveň ve znamení příprav na budoucí legislativní a technologické požadavky. Modely Tucson a i30 prošly faceliftem souvisejícím zejména s emisní normou Euro 7, která klade vyšší nároky na úpravy motorů, jejich spalovací proces i přesnost emisních měření,“ uvedl prezident. Odpovídala tomu podle něj i modernizace emisní laboratoře.
Firma modernizovala výrobu
Firma pokračovala v investicích do modernizace a automatizace výroby. „V hale svařovny bylo vyměněno 40 robotů a byla spuštěna automatická stanice pro montáž dveří. V hale lakovny došlo k modernizaci pecí a k navýšení počtu robotů pro aplikaci tmelu,“ uvedl prezident.
V hale finální montáže firma vyměnila dopravníkový pás na lince finální inspekce. Investice podle prezidenta dlouhodobě přispívají ke zvyšování efektivity, kvality i bezpečnosti výroby.
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Peaq míří do prodeje. Největší elektromobil Škody bude stát od 1,15 milionu
Zprávy z firem
Nový elektrický obr od Škody má cenu. Peaq startuje na 1,15 milionu korun a ve vrcholné výbavě se dostane přes 1,5 milionu. Automobilka sází na sedm míst, dojezd až 630 kilometrů a snahu ubránit domácí trh před sílící čínskou konkurencí.
Baterie pro elektromobily
„V průběhu léta byla dokončena přestavba haly převodovkárny na provoz společnosti Hyundai Mobis zaměřený na montáž bateriových systémů pro elektromobily. Současná kapacita haly bateriárny činí 360 tisíc baterií ročně a v průběhu roku 2026 bude navýšena na 450 tisíc kusů,“ uvedl Jun Sang-hun.
Provoz s více než 600 zaměstnanci zajišťuje dodávky nejen pro vozy vyráběné v Nošovicích, ale i pro závod Kia v Žilině.
Nejvíc aut mířilo do Británie a Německa
Nejvíce vozů loni z Nošovic zamířilo do Británie, Německa, Španělska, Francie a Itálie. Do těchto zemí putovala dohromady více než polovina loňské produkce vozidel.
Největší podíl výroby připadal i v roce 2025 na model Tucson, který je nejprodávanějším modelem značky Hyundai v Evropě. Loni tvořil více než 76 procent celkové produkce, zatímco předloni to bylo 72 procent. Zhruba polovina vyrobených Tucsonů byla hybridní nebo plug-in hybridní.
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Atlas míří do výroby: Hyundai nasadí humanoidní roboty do továren
Zprávy z firem
Jihokorejská automobilka Hyundai Motor plánuje od roku 2028 nasadit v amerických továrnách humanoidní roboty. Mají přispět k automatizaci rizikových a opakujících se výrobních úkolů. Firma, která vyrábí auta i v České republice, to uvedla v pondělí na veletrhu spotřební elektroniky (CES) v Las Vegas.
Klíčový bude nový model
Letos bude pro závod klíčové spuštění výroby nového modelu na konci roku. „Tím se zahájí postupná obnova modelového portfolia v souladu s dlouhodobou výrobní a produktovou strategií společnosti,“ uvedla firma.
Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Závod má téměř 2900 zaměstnanců.
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Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
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Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.