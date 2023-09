Lék Wegovy bude pomáhat hubnout i Britům. Zatím však jen hrstce z nich

Dánská společnost Novo Nordisk dále zrychluje ve svém raketovém vzestupu. V pondělí vstoupila na trh ve Velké Británii s injekcí na hubnutí Wegovy. Nárok na léčbu bude mít zatím jen omezený okruh pacientů.

Reklama

Aby měli pacienti nárok na léčbu, musejí být zařazeni do specializovaného programu na redukci hmotnosti Národní zdravotní služby (NHS), mít alespoň jedno onemocnění související s hmotností a index tělesné hmotnosti nad 35, jak uvádí doporučení National Institute for Care and Excellence.

Podle mluvčího NHS by tuto podmínku mohlo v Británii splňovat přibližně padesát tisíc pacientů.

Lék bude dostupný také soukromě prostřednictvím „registrovaného zdravotnického pracovníka“, uvedla bez dalších podrobností společnost Novo Nordisk ve svém prohlášení.

Cena přípravku Wegovy v Británii zůstává nezveřejněna, přičemž v USA činí až 1350 dolarů měsíčně. V Evropě (vyjma Británie je lék dostupný také v Německu, Dánsku a Norsku) se podle zjištění CNBC prodává za přibližně 170 až 300 eur měsíčně.

Výrobce zápasí s poptávkou

Rostoucí poptávka po tomto léku na hubnutí a řada klinických studií, které poukazují na jeho širší zdravotní přínos, vystřelily akcie společnosti na rekordní hodnoty. V pátek na krátkou dobu předstihla francouzského giganta v oblasti luxusního zboží LVMH a stala se nejhodnotnější evropskou společností.

AKTUALIZOVÁNO: Cennější než Louis Vuitton. Lék na obezitu udělal z Novo Nordisku největší firmu Evropy Zprávy z firem Největší evropskou firmou se dnes stal Novo Nordisk. Dánský výrobce léčiv překonal dosavadní jedničku, francouzské „impérium luxusu“ LVMH se značkami Louis Vuitton či Moët Hennessy. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Farmaceutický gigant nestíhá tuto rostoucí poptávku uspokojovat a musel přistoupit k omezení dodávek.

„Pečlivě sledujeme poptávku po přípravku Wegovy a spolupracujeme s regulačními orgány a poskytovateli, abychom zajistili, že lidé žijící s obezitou budou mít přístup k léčbě a budou ji moci nadále užívat,“ dodala společnost.

Společnost rovněž omezila zásoby na dalších trzích. V květnu snížila dodávky startovacích dávek v USA, aby zajistila kontinuitu pro stávající pacienty, zatímco v Německu doporučila lékařům, aby předepisovali zodpovědně a omezili recepty jen na pacienty se zdravotními potřebami.

Výrobce léku na obezitu je větší než ekonomika rodného Dánska. Útočí na post nejhodnotnější evropské firmy místo krále luxusu LVMH Zprávy z firem Farmaceutická společnost Novo Nordisk dosáhla dalšího milníku ve svém raketovém vzestupu: tržní hodnota dánské společnosti, která úspěšně otestovala lék na obezitu, přesáhla velikost její domácí ekonomiky. Novo má stejnou hodnotu jako všechny ostatní dánské blue chips akcie dohromady. A soutěží o titul nejhodnotnější evropské společnosti, který aktuálně drží výrobce luxusního zboží LVMH se značkami Louis Vuitton či Moët Hennessy. fry Přečíst článek