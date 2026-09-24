Jak mohou mladí dospělí zodpovědně hrát? Odpoví výzkum a debata Newton University s Allwyn Česko
Generace Z a bezpečné hraní: NEWTON University díky mezinárodnímu grantu spouští nový výzkum a zve na odborný Kulatý stůl.
Česká NEWTON University uspěla v mezinárodní konkurenci 41 projektů a získala grant ve výši 100 000 eur z globálního programu Player Protection Lab skupiny Allwyn (Allwyn AG). Zaměří se na vnímání rizika a sebekontrolu generace Z v digitálním prostředí. U příležitosti zahájení projektu pořádá univerzita 5. října odborný kulatý stůl za účasti zástupců Allwyn Česko, adiktologa i předních pedagogů. Akce je otevřena zástupcům médií i studentům.
Program Player Protection Lab spustila skupina Allwyn jako globální výzkumnou a inovační iniciativu zaměřenou na hledání nových přístupů ke zvyšování bezpečnosti zákazníků. Prostřednictvím programu podporuje akademiky, odborníky a výzkumníky, jejichž projekty přinášejí nové poznatky a řešení v oblasti zodpovědného hraní. V prvním ročníku se program zaměřil na tři oblasti, a to digitální inovace, využití komunikace k podpoře zodpovědného hraní a vývoj účinných nástrojů pro ochranu zákazníků.
Do iniciativy se přihlásilo celkem 41 projektů z různých zemí. Skupina Allwyn je následně posuzovala podle několika kritérií, mezi která patřil soulad s prioritami společnosti v oblasti zodpovědného hraní, inovativnost a originalita, potenciál reálného dopadu, kvalita a robustnost metodiky, relevance pro zainteresované strany, odborné zkušenosti žadatele a efektivní využití finančních prostředků.
Na základě strukturovaného bodového hodnocení byly vybrány dva vítězné projekty. První je od NEWTON University a druhý představuje výzkum uznávaného psychologa a statistika Dr. Michaela Auera. Na jejich výběru se jednomyslně shodli odborníci na zodpovědné hraní z Rakouska, Česka, Řecka, Velké Británie a Severní Ameriky společně s globálním týmem skupiny Allwyn. Oba výzkumné projekty by měly být dokončeny v září 2027.
V rámci projektu od NEWTON University vznikne mimo jiné unikátní nástroj pro hodnocení bezpečného hraní (SGAT), který má pomoci lépe porozumět tomu, jak mladí dospělí přistupují k hraní v online a offline prostředí. Výzkum se zaměří například na jejich znalosti, sebekontrolu, impulzivitu, práci s nastavenými limity nebo vnímání rizika. Dále se vytvoří mezinárodní index (PPOI) porovnávající podmínky v různých zemích.
„Jsme moc rádi, že mezi prvními podpořenými projekty uspěla právě česká NEWTON University. Zaměření na generaci Z může přinést důležité poznatky o tom, jak mladí lidé vnímají rizika a jaká preventivní opatření u nich skutečně fungují. Výsledky pro nás budou cenným podkladem pro další rozvoj zodpovědného hraní i ochrany našich zákazníků,“ dodává Kateřina Muráni, manažerka Zodpovědného hraní v Allwyn Česko.
Projekt Newton University startuje v září 2026 a potrvá přibližně rok. Do konce roku se výzkumný tým zaměří především na vývoj metodiky a nástroje SGAT. Od ledna do května 2027 bude následovat dotazníkové šetření mezi minimálně 250 respondenty, do kterého se zapojí zástupci generace Z. Výzkumníci v něm budou ověřovat, jak na chování generace Z působí různá preventivní opatření, a to například nastavené limity, varování nebo výzvy k zamyšlení, a která z nich mohou nejúčinněji podporovat bezpečnější přístup ke hře. Na jaře a v létě 2027 se výzkum přesune do experimentální fáze v simulovaném digitálním prostředí a závěrečná část projektu se zaměří také na mezinárodní srovnání. Hlavní zjištění a doporučení pro praxi by měla být představena v létě 2027.
V panelové diskusi 5. října vystoupí mimo jiné Anna Plechatá Krausová, rektorka NEWTON University (na úvodím snímku), Petr Zimčík, vedoucí výzkumu, NEWTON University, Marián Jelínek jr. – pedagog NEWTON University a mentální kouč či Kateřina Muráni, manažerka Zodpovědného hraní, Allwyn Česko. Debatu bude moderovat Dita Stejskalová z Allwyn Česko.
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Vzdělávání se stává jedním z klíčových témat společnosti, a to nejen kvůli nastupující AI. Nástup umělé inteligence totiž ukazuje, že řada znalostí a dovedností bude již zanedlouho nepoužitelná. Jak tomu čelit? „My studenty motivujeme, aby AI používali, ale zodpovědně. Zároveň posilujeme dovednosti, které budou v budoucnosti nepostradatelné,“ říká rektorka Newton University Anna Plechatá Krausová.
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