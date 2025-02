Investice do České whisky neklapla. Firma je v insolvenci

Tři věřitelé uvedli, že v roce 2021 investovali do sudů s whisky, ale slíbené peníze navýšené o úrok jim firma po uplynutí smluvní doby nevyplatila.

Firma Česká whisky sídlící v Třebíči je v insolvenčním řízení. Rozhodl o tom Krajský soud v Brně na návrh tří věřitelů, kteří uvedli, že v roce 2021 investovali do sudů s whisky, ale slíbené peníze navýšené o úrok jim firma po uplynutí smluvní doby nevyplatila. Uvedli, že vůči ní mají pohledávky za 315 084 korun. Vyplývá to z údajů v insolvenčním rejstříku. Česká whisky, s. r. o., spadá pod Trebitsch Holding SE, na jehož majetek prohlásil soud konkurz letos v lednu.

„Je to velmi podobná konstrukce, jako byla u Trebitsch Holding,“ uvedl pro server Seznam Zprávy advokát Pavel Fabian o investicích v České whisky. Zastupuje navrhovatele insolvence.

Majitel čelí trestnímu stíhání

S firmou Trebitsch Holding SE, která má sídlo v Praze, bylo zahájeno insolvenční řízení loni v květnu. Následně 477 věřitelů přihlásilo pohledávky na 114,6 milionu korun. Návrh rovněž podali věřitelé, kteří uvedli, že na základě smlouvy investovali do sudů s whisky, které pak měly být uložené v daňovém skladu a po uplynutí smluvené doby je od nich měla firma odkoupit zpět za navýšenou cenu, což se podle nich nestalo. Advokát Jan Hovězák, který se případu věnuje, v lednu po přezkumném jednání a schůzi věřitelů v Praze řekl, že majitel firmy Ondřej Chládek od prosince loňského roku čelí trestnímu stíhání. Kauza podle něj bude trvat roky.

Insolvenční správce Trebitsch Holding ve zprávě zveřejněné v insolvenčním rejstříku na konci minulého roku napsal, že dlužníkovi patří obchodní podíl ve společnosti Česká whisky, s. r. o., a v Trebitsch Barrels SE sídlící v Praze. Uvedl, že destilát, který byl uskladněný v sudech v bývalých a zrušených daňových skladech firmy Česká whisky, byl loni v únoru stočený do barelů a převezený do daňového skladu jiné společnosti. Bylo v něm také 2488 láhví s označením Trebitsch Czech Single Malt Whisky. "Vše je označeno jako zajištěné policií ČR a je evidované celním úřadem jako majetek společnosti Česká whisky, s.r.o.," uvedl.

Výrobce whisky začal možnost investovat do sudů naplněných destilátem nabízet v roce 2020.