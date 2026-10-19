Evropa brojí proti Starlinku Elona Muska. Telekomunikační giganti chystají vlastní službu
Evropští telekomunikační giganti se spojují proti rostoucímu vlivu Starlinku Elona Muska. Deutsche Telekom, Orange, Vodafone a Telefónica zvažují společnou nabídku na satelitní frekvence a chtějí vybudovat vlastní službu, která propojí satelity přímo s mobilními telefony. Evropská unie zároveň připravuje pravidla, která mají omezit závislost na amerických technologických firmách.
Deutsche Telekom, Orange, Vodafone a Telefónica chtějí společně vstoupit do boje o satelitní mobilní komunikaci, píše agentura Bloomberg. Čtyři velcí evropští operátoři vytvořili konsorcium a zvažují společnou nabídku na část frekvenčního pásma, které chce Evropská unie vyhradit pro místní společnosti. Cílem je nabídnout služby direct-to-mobile, tedy přímé spojení satelitů s běžnými mobilními telefony, a posílit evropské satelitní kapacity. Plán přichází v době, kdy této oblasti dominuje Starlink Elona Muska.
Evropská unie zvažuje nová pravidla pro pásmo 2 GHz. Jedna třetina by podle návrhu připadla místním firmám a další třetina by byla vyhrazena kritické komunikaci. Unie tím chce snížit svou závislost na amerických společnostech v technologiích, které považuje za strategicky významné. Současné licence v tomto pásmu drží Viasat a EchoStar a jejich platnost skončí v roce 2027.
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Evropané chtějí vlastní infrastrukturu
Čtyři operátoři by společně vybudovali pozemní infrastrukturu a operační systém a následně se spojili se satelitním partnerem, který zatím nebyl vybrán. Nová služba má rozšířit jejich vlastní síťové pokrytí a současně umožnit prodávat kapacitu dalším operátorům.
Projekt nemá rušit existující partnerství jednotlivých firem se satelitními společnostmi. Vodafone například už dříve vytvořil společný podnik s americkou AST SpaceMobile, která rovněž nabízí přímé satelitní spojení s mobilními telefony.
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Podobnou cestou se vydali také američtí operátoři AT&T, Verizon a T-Mobile US. Evropský projekt ale sleduje i širší cíl: vytvořit větší technologickou soběstačnost kontinentu a snížit závislost na amerických satelitních službách.
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