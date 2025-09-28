Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Volby 2025 ANO si v průzkumech polepšilo, i tak je stále pod 30 procenty

ANO si v průzkumech polepšilo, i tak je stále pod 30 procenty

ANO si v průzkumech polepšilo, i tak je stále pod 30 procenty
Profimedia
ČTK
ČTK

Volby do Poslanecké sněmovny by nyní vyhrálo hnutí ANO, hlasovalo by pro něj 29,3 procenta voličů. Druhé koaliční uskupení Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) by volilo 20,5 procenta lidí. Vyplynulo to z volebního průzkumu STEM pro televizi CNN Prima News. ANO si oproti průzkumu, který televize zveřejnila ve čtvrtek, o více než procentní bod polepšilo, koalice Spolu půl procentního bodu ztratila.

ANO se ve volebních modelech, které STEM vytváří každý týden, dlouhodobě pohybovalo nad 30 procenty. Ve čtvrtečním průzkumu mělo nejhorší výsledek od ledna, kdy s nimi agentura začala. Nyní svůj zisk mírně zvýšilo, přes třicetiprocentní hranici se však nedostalo. SPOLU se v posledních měsících pohybuje mezi zhruba 19 a 21 procenty.

Na třetím místě by nyní skončilo hnutí SPD se 13,4 procenta hlasů, hnutí STAN by dostalo 11,7 procenta. Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti, které by volilo 10,1 procenta lidí, nad deset procent se letos dostali poprvé. Do dolní komory by těsně pronikli i Motoristé s 5,9 procenta hlasů a Stačilo! s 5,5 procenta. Podle analytika STEM Martina Kratochvíla jsou volební kampaně stran a uskupení v závěru volebního období velmi intenzivní. "Existuje poměrně velká šance pro všechny politické síly, které se nacházejí nad pětiprocentní hranicí v těch současných modelech, že se díky té vysoké mobilizaci do Sněmovny nakonec dostanou," uvedl.

Euro měna

Volby rozhodnou i o euru. Česko se s korunou řadí nad většinu eurozóny

Volby 2025

Blížící se sněmovní volby lze vnímat i jako referendum o euru. A aktuální informací v tomto rozhodování je, že Česku s korunou se už daří lépe než 70 procentům zemí, jež platí eurem. Eurozóna tak už pro nás není žádnou evropskou elitou.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Ve Sněmovně by ANO získalo 66 mandátů, Spolu 44, SPD 27 křesel a STAN 24. Pirátů by v dolní komoře bylo 21, Motoristé mají deset mandátů a Stačilo! osm. "Zájem o volby roste, ten současný model pracuje s účastí necelých 67 procent. To by dokonce překonalo tu účast z minulých voleb," uvedl Kratochvíl.

STEM dělal průzkum ve třech vlnách v období od 20. do 26. září. Zúčastnilo se ho více než 1400 respondentů. Volební model agentury Kantar, který zveřejnila v sobotu Česká televize, přisoudil prvnímu hnutí ANO 33 procent hlasů, druhému SPOLU 19,5 procenta.

Související

Jana Maláčová, Daniel Sterzik a Kateřina Konečná
Aktualizováno

Spolupráce se SOCDEM zafungovala. Hnutí Stačilo! v preferencích silně posílilo

Politika

ČTK

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Iberia Airlines

Dveře, postel a pár hodin spánku. Iberia v business class překvapí i zklame

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Biohacking: Chcete ostřejší mysl? Běhejte, jezte ryby a dobře spěte

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek
Doporučujeme