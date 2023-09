Čechy v Egyptě a Turecku překvapila inflace. Za dovolenou tolik neušetřili

Koruna letos výrazně posílila k exotickým měnám dovolenkových destinací, Turecka a Egypta. Obě země jsou ve velmi podobné situaci, jejich ekonomiky se dají podle analytika Purple Trading Petra Lajska prakticky nazvat rozvrácenými.

Jak Turecko tak Egypt bojují s obrovskou inflací, jíž nepomáhají zkrotit ani vysoké úrokové sazby. Turecká lira tak od začátku roku proti koruně oslabila o 30 procent. Egyptská libra k české měně oslabila od začátku roku o 18 procent. Na dovolené v Turecku i Egyptě ale letos Češi tolik neušetří kvůli tamní obrovské inflaci, připomněl Lajsek.

Aktuální kurz koruny, který se pohybuje bezpečně nad hranicí 24 korun za euro, již zhruba odpovídá nevalné české ekonomické kondici, upozornil analytik Cyrrusu Vít Hradil. I ve zbytku roku předpokládá, že tuzemská měna zůstane poblíž nynějších úrovní. V její prospěch může hrát to, že centrální banka bude při snižování sazeb nakonec zřejmě opatrnější, než trh aktuálně předpokládá. Rizikem v opačném směru je ovšem možné další zhoršení situace v tuzemském průmyslovém sektoru, podotkl.

V Česku již úroky nevzrostou

Česká koruna letos oslabila nejen vůči hlavním světovým měnám, ale i k měnám okolních zemí. Za výrazným oslabením koruny stojí primárně zvyšování úrokových sazeb v eurozóně i USA. "Zatímco od České národní banky se dalšího zvýšení úroků s jistotou nedočkáme, obě hlavní centrální banky stále sazby zvyšují a zdá se, že alespoň americký Fed stále nemá svou práci hotovou. V USA by měly úrokové sazby do konce roku vzrůst ještě jednou a dle projekcí na vyšších úrovních přetrvají minimálně do roku 2026," uvedl Lajsek.

I k měnám okolních států letos koruna oslabila. K maďarskému forintu se podle Lajska od začátku roku koruna znehodnotila o 64 haléřů. Stojí za tím zejména vysoká inflace, se kterou se Maďarsko stále potýká. Tamní centrální banka stále drží základní úrokovou sazbu na 13 procentech, a forint je tak velmi lákavý pro spekulanty. Velmi podobná je situace i na páru s polským zlotým. I k němu koruna od začátku roku oslabila, a to o 14 haléřů, což jsou necelá tři procenta. Polsko se také pere s vysokou inflací.