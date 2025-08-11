V Praze vzniká stále více sdílených kanceláří a jejich neobsazenost klesá
V Praze vzniká stále více sdílených kanceláří a tzv. coworkingových center. Aktuálně jejich plocha v hlavním městě přesahuje 144 tisíc metrů čtverečních, což je meziročně o devět procent více, uvádí analýza realitně-poradenské společnosti Knight Frank. Jejich neobsazenost přitom oproti stejnému období roku 2024 klesla o 1,3 procentního bodu na 6,6 procenta.
Podle té si místo ve sdílených kancelářích typický pronajímají menší firmy, start‑upy a nezávislí pracovníci. Stále častěji je ale v poslední době podle společnosti vyhledávají i velké korporace, které si takto zajišťují menší oddělené pracoviště nebo prostory pro projektové týmy.
Nová coworkingová centra
Za poslední rok vzniklo v metropoli podle analýzy pět velkých coworkingových center. Společnost Scott & Weber otevřela nové sdílené kanceláře a prostory o 4630 metrech čtverečních v budově NR7 na Náměstí republiky a dalších 4100 metrů čtverečních v Praze 5. WorkLounge otevřela novou pobočku o 3000 metrech čtverečních na Žižkově a o 1540 metrech čtverečních v Dejvicích. V Praze 4 následně zprovoznila dalších 1000 metrů čtverečních sdílených kanceláří firma Regus.
Sdílené kanceláře v současnosti podle analýzy tvoří zhruba čtyři procenta všech administrativních prostor v Praze, před několika lety přitom podle Knight Frank představovaly pouze okrajovou část trhu. V příštích letech by se pak jejich počet měl ještě zvýšit. Nyní se podle analýzy plánují tři velké projekty, které dohromady budou mít zhruba 6500 metrů čtverečních sdílených kanceláří.
„Firmy hledají způsoby, jak optimalizovat své náklady a přizpůsobit se měnícím se potřebám zaměstnanců. Flexibilní kanceláře jsou ideální odpovědí,“ uvedl Jan Babka, vedoucí oddělení kanceláří v Knight Frank.
Ceny za pronájem se liší podle lokality, vybavení a značky provozovatele. Měsíční neomezený přístup k sdílenému flexibilnímu stolu stojí podle analýzy mezi 1900 až 7000 korunami. Za pronájem pevného stolu pro konkrétního zájemce lidé zaplatí od 3500 do 9000 korun měsíčně. Jednodenní vstup se pohybuje v rozpětí od 200 do 1000 korun.
Mimo Prahu jsou největšími trhy Brno, kde je 8880 metrů čtverečních sdílených kanceláří a Ostrava s 3711 metry čtverečními. Také tam Knight Frank očekává další rozvoj a výstavbu. Například Scott & Weber momentálně připravuje pobočky v komplexech Organica v Ostravě a Dornych v Brně.
