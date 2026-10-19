V Praze roste třetí nejvyšší rezidenční budova. Metropolis Tower nabídne 256 bytů
V Praze 10 aktuálně vzniká jedna z nejvyšších rezidenčních novostaveb. Projekt Metropolis Tower od Central Group bude mít 23 podlaží a po dokončení se stane třetí nejvyšší rezidenční budovou v metropoli. Celkem nabídne 256 nových bytů.
Nová výšková budova se stane výraznou dominantou Prahy 10. Projekt zahrnuje byty o dispozicích od 1+kk do 4+kk. Všechny byty mají rekuperaci a předokenní stínění, vybrané byty i klimatizaci. Většina bytů má balkon, sklep a podzemní parkovací stání. Výstavba již probíhá s termínem dokončení v prosinci 2028. Zaváděcí ceny v první i druhé etapě začínají na 6,9 milionu korun za byty 2+kk a 9,9 milionu korun u bytů 3+kk, a to včetně DPH.
„Zájem kupujících je mimořádný. Během prvního týdne se prodalo více než 50 procent bytů z první etapy. Nabízíme klientům vysoký standard bytů za skvělé ceny zhruba 20 procent pod průměrem trhu pražských novostaveb. Na tento úspěch proto navazujeme zařazením další etapy bytů do nabídky,“ říká Dušan Kunovský, zakladatel a generální ředitel Central Group.
Central Group po loňském odkladu znovu rozjíždí výstavbu. V Praze chce v příštích měsících zahájit více než dva tisíce bytů za zhruba 17 miliard korun, a to bez bankovního úvěru. Developer tvrdí, že stavební firmy ustoupily z přepálených cen.
Central Group znovu pouští bagry do Prahy. Na trh chce dodat dva tisíce bytů
Reality
Central Group po loňském odkladu znovu rozjíždí výstavbu. V Praze chce v příštích měsících zahájit více než dva tisíce bytů za zhruba 17 miliard korun, a to bez bankovního úvěru. Developer tvrdí, že stavební firmy ustoupily z přepálených cen.
Předností Metropolis Tower má být i dobrá dopravní dostupnost. Projekt je přímo u tramvajových a autobusových zastávek a ke stanici metra A – Depo Hostivař je to jen tři minuty. Součástí rozvoje lokality bude také nový park s dětským hřištěm a přímo v sousedství se připravuje nové obchodní a gastro centrum.
Výškové budovy v Praze
Výstavba vysokých budov je v Praze dlouhodobě výrazně regulována, zejména s ohledem na ochranu historického panoramatu a charakter jednotlivých lokalit. Nové výškové dominanty tak mohou vznikat pouze na vymezených místech. Nejvyšší dokončenou rezidenční budovou v Praze je v současnosti V Tower na Pankráci, která dosahuje výšky 104 metrů a má třicet podlaží. Druhou příčku zaujímá Rezidence Eliška ve Vysočanech s výškou 94 metrů. Metropolis Tower s výškou 70 metrů a 23 podlažími se po dokončení zařadí na třetí místo.
Praha zažívá jednu z největších vln rozšiřování tramvajové sítě za poslední desetiletí. Aktuálně se staví tratě na Jarově, Václavském náměstí a v Počernické ulici. Před zahájením je projekt na Strahov. Následovat mají Nové Dvory, Zdiby nebo spojení kolem hlavního nádraží. Investice se pohybují v miliardách korun.
Praha rozjíždí tramvajový boom. Nové tratě zamíří na Jarov, Strahov i do Malešic
Zprávy z firem
Praha zažívá jednu z největších vln rozšiřování tramvajové sítě za poslední desetiletí. Aktuálně se staví tratě na Jarově, Václavském náměstí a v Počernické ulici. Před zahájením je projekt na Strahov. Následovat mají Nové Dvory, Zdiby nebo spojení kolem hlavního nádraží. Investice se pohybují v miliardách korun.
Nový projekt v Praze 10 je jedním z řady rezidenčních projektů, které má Central Group v hlavním městě aktuálně ve výstavbě. Společnost má rozestavěno přibližně 3 200 bytů v celkové hodnotě 25 miliard korun. „V nejbližších měsících plánujeme zahájit výstavbu dalších více než dvou tisíc bytů v devíti projektech v sedmi pražských lokalitách. Celková hodnota této nové výstavby dosahuje zhruba 17 miliard korun,” uvádí Kunovský.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.