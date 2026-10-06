Jan Hasík drží miliardový byznys i přes pokles stavebního trhu
Obrat dolů o 22 procent, hospodářský výsledek v minusu. Jan Hasík přesto mluví o úspěšném roce a z investiční brzdy nohu nesundává. Jeho Purposia Group utržila 2,84 miliardy korun, aktiva navýšila na 3,28 miliardy a pokračovala ve všech plánovaných investicích. Ochlazení stavebního trhu chce holding přetlačit expanzí do dalších segmentů i za hranice.
Investiční holding Purposia Group dosáhl v roce 2025 konsolidovaného čistého obratu 2,84 miliardy korun. Přestože ve srovnání s loňským rokem došlo k poklesu, a to přibližně o 22 procent, pokládá zakladatel a CEO holdingu Jan Hasík uplynulý rok za úspěšný. Celková aktiva skupiny totiž meziročně vzrostla na 3,28 miliardy korun a uskutečnily se všechny plánované investice a akvizice.
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Hlavním důvodem celkového poklesu je celoevropsky nižší poptávka po průmyslových, výrobních a logistických stavbách, narůstající konkurenční tlak i pokles marží. „Tyto okolnosti se přirozeně promítly do celkových hospodářských výsledků a zejména pak do výsledků naší největší dceřiné společnosti, stavební skupiny HSF System. Na druhou stranu, jiným společnostem v rámci holdingu se dařilo a vykazovaly rekordní zisky. Díky tomu jsme mohli realizovat řadu plánovaných investic. Síla holdingového uspořádání se naplno ukázala právě v období, kdy jednotlivá odvětví procházejí rozdílnými fázemi ekonomického cyklu,“ uvedl Hasík.
Ve stavebním průmyslu se Jan Hasík pohybuje přes dvacet let. Z nenápadné firmy v nenápadném regionu vybudoval miliardový holding, který rozvíjí průmyslové a komerční nemovitosti a také rezidenční projekty.
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Ve stavebním průmyslu se Jan Hasík pohybuje přes dvacet let. Z nenápadné firmy v nenápadném regionu vybudoval miliardový holding, který rozvíjí průmyslové a komerční nemovitosti a také rezidenční projekty.
HSF System hledá růst mimo průmyslové stavby
Na změny na evropských trzích zareagovala skupina HSF System tím, že významně rozšířila své působení nad rámec průmyslové, logistické a výrobní výstavby. Na trhu se etabluje jako generální dodavatel širokého spektra staveb, a to včetně občanských a sakrálních projektů či náročných rekonstrukcí a obnov historických budov.
„Výrazně jsme posílili výstavbu rezidenčních objektů a významným pilířem se stal zejména segment retailových parků a nákupních center, který tvořil přibližně 70 procent všech realizovaných projektů v České republice a až 90 procent na Slovensku. Zároveň jsme se zaměřili na rozvoj aktivit v Rakousku a Slovinsku, kde navazujeme na už realizované projekty,“ dodává Tomáš Kosa, místopředseda představenstva společnosti.
Investiční skupina Purposia Group získala poloviční podíl ve firmě Coral Construction Technologies (Coral), která se specializuje na automatizaci stavebnictví pomocí 3D tisku betonu. Do projektu se Purposia zapojuje prostřednictvím své stavební divize HSF System. Coral cílí na miliardový obrat.
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Investiční skupina Purposia Group získala poloviční podíl ve firmě Coral Construction Technologies (Coral), která se specializuje na automatizaci stavebnictví pomocí 3D tisku betonu. Do projektu se Purposia zapojuje prostřednictvím své stavební divize HSF System. Coral cílí na miliardový obrat.
Hasík dál investuje
I přes ochlazení stavebního trhu holding pokračoval v investicích a hodnota jeho stálých aktiv tak meziročně vzrostla o více než 14 procent. Mezi nejvýznamnější investice patřila modernizace výrobního závodu PrefaONV, do jehož technologií a vybavení holding vložil 70 milionů korun. Investice umožnila rozšířit výrobu o předpínané prvky a ztrojnásobit výrobní kapacity.
„Přestože byl konsolidovaný hospodářský výsledek v roce 2025 záporný, považujeme rok 2025 za úspěšný. Došlo k navýšení aktiv a realizovaly se všechny plánované investice,“ komentuje výsledek Hasík.
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