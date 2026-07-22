Soud zrušil milionovou pokutu za Bartošovu digitalizaci. MMR ji ale dostane znovu
Ministerstvo pro místní rozvoj uspělo jen částečně ve sporu o zakázku na digitalizaci stavebního řízení, která poznamenala závěr vládního angažmá bývalého vicepremiéra Ivana Bartoše. Soud zrušil původní milionovou pokutu, protože antimonopolní úřad při jejím výpočtu chyboval. Samotné porušení zákona však nezpochybnil a ÚOHS musí sankci stanovit znovu.
Ministerstvo pro místní rozvoj se vyhne původní milionové pokutě za zadání zakázky na digitalizaci stavebního řízení bez otevřené soutěže. Neznamená to ale, že by resort vedený v té době Ivanem Bartošem (Piráti) postupoval správně.
Krajský soud v Brně zrušil pouze část rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která se týkala výše sankce. Samotný závěr, že ministerstvo porušilo zákon, zůstává v platnosti. ÚOHS proto bude muset pokutu vypočítat znovu.
Zakázka bez tendru
Spor se týká zakázky na digitalizaci stavebního řízení, kterou ministerstvo zadalo v jednacím řízení bez uveřejnění. Podle ÚOHS přitom nebyly splněny zákonné podmínky, které by takový postup umožňovaly.
Když byla koncem minulého týdne schválena ve Sněmovně ve třetím čtení novela stavebního zákona, v závěrečném slovu po hlasování prohlásila předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová, že podle ní nikdo v Poslanecké sněmovně vlastně neví, co bylo schváleno. Patrně nejlépe vystihla situaci kolem nových předpisů o stavebním řízení.
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Názory
Když byla koncem minulého týdne schválena ve Sněmovně ve třetím čtení novela stavebního zákona, v závěrečném slovu po hlasování prohlásila předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová, že podle ní nikdo v Poslanecké sněmovně vlastně neví, co bylo schváleno. Patrně nejlépe vystihla situaci kolem nových předpisů o stavebním řízení.
Ministerstvo se hájilo časovou tísní. Do ní se dostalo poté, co antimonopolní úřad zrušil předchozí tendr. Předseda ÚOHS Petr Mlsna však tuto argumentaci odmítl. Podle něj si resort nedostatek času způsobil sám chybným nastavením původní soutěže.
Úřad proto ministerstvu v roce 2024 uložil pokutu ve výši jednoho milionu korun.
Soud našel chybu ve výpočtu pokuty
Krajský soud se případem zabýval už podruhé. V srpnu 2025 rozhodnutí ÚOHS potvrdil, ministerstvo ale podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a uspělo. Případ se následně vrátil do Brna.
Podle závazného názoru Nejvyššího správního soudu antimonopolní úřad při určování sankce nesprávně přičetl ministerstvu k tíži, že neiniciovalo změnu zákona ani odklad účinnosti novely stavebního zákona. Krajský soud proto původní výši pokuty zrušil. ÚOHS nyní musí sankci stanovit znovu, tentokrát bez této přitěžující okolnosti.
Projekt ukončil Bartošovo působení ve vládě
Digitalizace stavebního řízení se spustila v červenci 2024 a od počátku způsobovala vážné problémy stavebníkům i úředníkům. Tehdejší premiér Petr Fiala (ODS) kvůli nezvládnutému projektu odvolal Ivana Bartoše z funkce ministra pro místní rozvoj. Rozhodnutí následně vyústilo v odchod Pirátů z vlády.
Audit objednaný ministerstvem po Bartošově odvolání dospěl k závěru, že spuštěné systémy dostatečně neodpovídaly potřebám uživatelů. Úředníci ani stavebníci je navíc neměli možnost řádně otestovat, chyběla potřebná dokumentace a celý projekt nebyl dostatečně řízen.
Neúspěšné spuštění digitalizace se tak stalo nejvýraznějším selháním Bartošova vládního angažmá. Původně měl jako vicepremiér pro digitalizaci představovat tvář modernizace státní správy, problémy stavebního řízení ale nakonec vedly k jeho odvolání a rozpadu spolupráce Pirátů s vládní koalicí.
Provizorium se prodlouží
Koalice Spolu a STAN se po Bartošově odchodu rozhodla v dosavadním vývoji systému nepokračovat a připravit novou zakázku. Nové řešení mělo být podle plánů bývalé vlády funkční a otestované v roce 2028.
Do té doby mohou stavební úřady současně používat původní i digitální systémy. Takzvaný technologický bypass však zřejmě potrvá déle. Současná vláda počítá s prodloužením přechodného období nejméně o další dva roky.