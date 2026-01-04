Maduro sedí ve slavné Brooklynské věznici. Dříve tam bručeli Diddy, Kelly i Epstein
Americké úřady přepravily zajatého venezuelského prezidenta Nicoláse Madura spolu s manželkou do vazební věznice v Brooklynu, informovala stanice CNN.
Spojené státy v sobotu podnikly ve Venezuele vojenskou operaci a do USA převezly tamního autoritářského prezidenta Nicoláse Madura spolu s manželkou Cilii Floresovou. Maduro bude příští týden čelit obvinění z držení drog a zbraní před federálním soudem na Manhattanu. Spolu s manželkou čelí mimo jiné obvinění ze spiknutí za účelem teroristické činnosti a spiknutí za účelem dovozu kokainu.
Čekají nás napínavé dny. Až budoucnost ukáže, zda byl plán Donalda Trumpa na svržení venezuelského diktátora úspěšný. Pro tamější lid to nemusí znamenat svobodu a demokracii, stejně tak může na straně obětí skončit i mezinárodní právo.
Podle médií byl Maduro nejprve převezen do sídla americké Agentury pro potírání narkotik (DEA), kde byl zaevidován. Účet Bílého domu poté na síti X zveřejnil video, na kterém je vidět Maduro v poutech obklopen úředníky americké protidrogové centrály a přeje přihlížejícím šťastný nový rok. Informovala o tom CNN.
Podle amerických médií má být Maduro po dobu vyšetřovací vazby umístěn v Brooklynu ve federální vazební věznici Metropolitan Detention Center (MDC). Tato nechvalně proslulá věznice je spojena s řadou veřejně známých případů, včetně kauz bývalého zpěváka R. Kellyho, spolupracovnice sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina Ghislaine Maxwellové a nejnověji také rappera Seana „Diddyho“ Combse, napsala BBC.
Venezuelská opozice je připravena převzít moc. Uvedla to v prohlášení opoziční vůdkyně María Corina Machadová. Zároveň zopakovala tvrzení opozice, že předloňské prezidentské volby vyhrál její kandidát Edmundo González, který by se tak měl ujmout mandátu. González na X uvedl, že se jedná o rozhodující hodiny. Venezuelany Machadová vyzvala, aby počkali na pokyny opozice. Americké síly zajaly dosavadní hlavu státu Nicoláse Madura, jehož vítězství ve volbách opozice zpochybňovala.
Madura Spojené státy neuznávají za venezuelského prezidenta, takže před americkou justicí nebude moci zřejmě uplatnit osobní imunitu, kterou obvykle mají hlavy státu. Na Madura americké ministerstvo spravedlnosti vypsalo odměnu 50 milionů dolarů (přes miliardu korun). V listopadu americké úřady označily Kartel sluncí, mezi jehož vůdci je podle Washingtonu právě Maduro, za teroristickou organizaci.