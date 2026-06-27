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newstream.cz Politika Maďarský Pride po Orbánově pádu. Účastníci cítí víc svobody

Maďarský Pride po Orbánově pádu. Účastníci cítí víc svobody

Maďarský Pride po Orbánově pádu. Účastníci cítí víc svobody
Profimedia
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Budapešť zažila první Pride od porážky Viktora Orbána. Do ulic navzdory rekordnímu horku vyšly tisíce lidí s duhovými vlajkami i vlajkami Evropské unie. Účastníci podle Reuters doufají, že politická změna přinese větší bezpečí a rovná práva pro LGBT+ komunitu.

Více než 10 tisíc lidí se v sobotu zúčastnilo prvního budapešťského pochodu Pride od dubnové volební porážky pravicového lídra Viktora Orbána. Účastníci navzdory rekordnímu horku prošli městem s velkými duhovými vlajkami i vlajkami Evropské unie. Loňský průvod, který se Orbán pokusil zakázat v rámci své širší politiky namířené proti právům LGBT+ lidí, se změnil v masovou protivládní demonstraci. Přilákal tehdy desetitisíce lidí. Letos byl po Orbánově porážce se středopravicovou stranou Tisza Petera Magyara zákaz zrušen a úřady průvod povolily.

Viktor Orbán

To, co drželo Orbána u moci 16 let, se zhroutilo za dva měsíce. Jeho mediální impérium se rozpadá

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Orbánovo mediální zázemí, které mu roky pomáhalo držet moc, se po volební porážce rychle rozpadá. Proorbánskou skupinu Mediaworks čeká vlna výpovědí, zavírání titulů a zásadní oslabení vlivu.

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Po změně vlády je nálada optimističtější

Osmnáctiletá studentka Fanni Fajthová agentuře Reuters řekla, že po politické změně v zemi je nálada mnohem optimističtější. Lidé podle ní doufají i v budoucí změny v otázkách adopcí nebo manželství.

„Všichni jsou mnohem povznesenější,“ řekla. „Myslím, že by bylo úžasné, kdybychom po všech těch letech konečně měli rovná práva.“

Podobně mluvil také jednapadesátiletý chemik Máté Tarnai. „Největší změnou je vlastně politická změna v zemi,“ uvedl. „Osobně cítíme více svobody a atmosféra v zemi je také mnohem uvolněnější než loni.“

Tarnai dodal, že od Magyarovy vlády očekává rovná práva. Konzervativní politik Magyar ale v maďarských médiích při dotazech na změny zákonů omezujících práva LGBT komunity žádal o trpělivost.

Viktor Orbán

Maďarskem může otřást korupční kauza. Lidé kolem Orbána údajně rozkrádali miliardy

Politika

Maďarskem může otřást rozsáhlá korupční kauza z éry Viktora Orbána. Vysoce postavení představitelé bývalé vlády by podle maďarského protikorupčního úřadu měli být vyšetřováni kvůli miliardám eur z unijních fondů, které podle úřadu zmizely ze země. Informuje o tom server Politico.

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Orbán omezoval práva LGBT+ lidí

Orbán se dlouhodobě stavěl do role obránce křesťanských hodnot proti západnímu liberalismu. Za jeho vlády Maďarsko přijalo zákony, které ukončily možnost změny pohlaví v osobních dokladech, zastavily adopce stejnopohlavními páry a zakázaly ve školách materiály považované za propagaci homosexuality nebo změny pohlaví.

Třiadvacetiletá tlumočnice a překladatelka Boglárka Boruzsová řekla, že největší změnou oproti Orbánově éře je pro ni pocit většího bezpečí a přijetí LGBT+ lidí v každodenním životě. Podle ní mají politici moc „přimět společnost pochopit, že být gay je v pořádku“.

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