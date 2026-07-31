Macinka mění vedení Českých center. Do čela posílá velvyslance Jukla, chce škrty v pražské centrále
Česká centra čeká výměna vedení i výrazná proměna hospodaření. Ministr zahraničí Petr Macinka odvolal dosavadní generální ředitelku Jitku Pánek Jurkovou a od srpna do čela organizace jmenuje končícího českého velvyslance v Egyptě Ivana Jukla. Jeho prvním úkolem bude zeštíhlení pražského ústředí. Rušení zahraničních poboček však ministr po dřívějších varovných slovech odmítl.
Česká centra od srpna povede zkušený diplomat a někdejší šéf agentury CzechTrade Ivan Jukl. Jeho jmenování ve čtvrtek oznámil ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Jukl vystřídá Jitku Pánek Jurkovou, kterou ministr ke konci července odvolal. Zároveň jí poděkoval za dosavadní práci.
Pánek Jurková stála v čele příspěvkové organizace ministerstva zahraničí od prosince 2023. Předtím šest let vedla České centrum v Bruselu.
Škrty mají začít v Praze
Od nového ředitele si Macinka slibuje především přípravu nové koncepce a změnu finančního řízení organizace. Za problém považuje zejména vysoké náklady pražského ústředí.
„Myslím, že je potřeba se podívat do útrob toho rozpočtu,“ uvedl ministr. Za „děsivé“ označil, že centrála podle něj spotřebuje třetinu až 40 procent celkových nákladů Českých center.
Poslanec Motoristů Filip Turek může v případě prokázání viny za nehodu v centru Prahy přijít na několik měsíců o řidičský průkaz. Pokud se ukáže, že řidič nemocničního vozu utrpěl závažnější zranění, mohl by případ přejít do trestní roviny a Turkovi by hrozilo až roční vězení. Policie bude zkoumat chování obou řidičů i srozumitelnost dopravního značení.
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Politika
Poslanec Motoristů Filip Turek může v případě prokázání viny za nehodu v centru Prahy přijít na několik měsíců o řidičský průkaz. Pokud se ukáže, že řidič nemocničního vozu utrpěl závažnější zranění, mohl by případ přejít do trestní roviny a Turkovi by hrozilo až roční vězení. Policie bude zkoumat chování obou řidičů i srozumitelnost dopravního značení.
Právě zeštíhlení ústředí označil Jukl za svůj první a hlavní úkol. Macinka očekává také jiné rozložení peněz, aby větší část prostředků směřovala přímo na činnost zahraničních poboček.
Jukl přichází do vedení organizace s diplomatickými i manažerskými zkušenostmi. Od roku 2022 zastává post českého velvyslance v Egyptě, předtím šest let působil jako velvyslanec ve Finsku. V letech 2006 až 2012 vedl státní agenturu CzechTrade zaměřenou na podporu českého exportu.
Rušení poboček už není na stole
Ještě v červnu Macinka připouštěl, že finanční situace Českých center může být natolik vážná, že by mohla ohrozit samotnou existenci jejich zahraniční sítě. Riziko spojoval zejména s dopady financování české účasti na světové výstavě Expo 2025 v Ósace.
Kancelář generálního komisaře výstavy se od ledna 2023 stala součástí Českých center, na která podle ministra dopadly finanční závazky projektu. „Dostali jsme se do situace, že Česká centra skončí v takovém minusu, že možná budou muset být zrušena úplně všechna,“ varoval tehdy Macinka.
Nyní však rušení poboček odmítl. Ministerstvo podle něj naopak vidí prostor pro rozšíření působnosti organizace, například prostřednictvím užší spolupráce s krajanskými spolky.
Česká centra v současnosti provozují síť 26 zahraničních poboček na čtyřech kontinentech. Jejich úkolem je prezentovat Českou republiku prostřednictvím kultury, vědy, vzdělávání, inovací a podpory obchodních vztahů.
Macinka kritizuje „kulturní války“
Změna ve vedení nemá být pouze ekonomická. Macinka chce upravit také programové zaměření organizace. Některá zahraniční centra se podle něj postupně odklonila od kulturní diplomacie a začala se věnovat „kulturním válkám“, což považuje za nepřijatelné.
Pod novým vedením se mají Česká centra soustředit především na prezentaci české kultury, vědy a byznysu. Ministr požaduje, aby znovu plnila roli nástroje české kulturní a veřejné diplomacie a posilovala dobré jméno země v zahraničí.
Jukla tak vedle úspor čeká i citlivý úkol: určit novou programovou linii celé sítě, aniž by oslabil její působení v zahraničí.